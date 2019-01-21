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ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາ​ສູງ ສະ​ຫະ​ລັດ ສົງ​ໄສ​ຕົວ​ເລກຈຳນວນທະຫານທີ່ຖອນ​ອອກ​ຈາກ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ສະ​ຫະ​ລັດ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ທ່ານ ລິນ​ຊີ ແກ​ຣມ ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ ຫຼັງ​ຈາ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທ່ານ ອິມ​ຣານ ຄານ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ອ​ິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ, ປາ​ກິ​ສ​ຖານ. 20 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ ​ມີ​ຄວາມ​
ໃກ້ຊິດກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສໃນລາຍງານທີ່ວ່າ ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງ
ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນ ອັຟການິສຖານ ຈະຖອນຕົວອອກໃນໄວໆນີ້.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ທ່ານ ລິນ​ຊີ ແກ​ຣມ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ
ອິສລາມາບັດ ປະເທດປາກິສຖານໃນວັນເສົາວານນີ້, ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກ
ຂ່າວໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປເທດດັ່ງກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ວ່າ ມັນມີ
ຕົວເລກແບບນັ້ນເລີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າລາຍງານນັ້ນຖືກຕ້ອງ.

ໜັງ​ສື​ພິມ ນິວຢອກ ໄທ​ມ​ສ໌ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ປີ​ກາຍນີ້​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ
ທຣຳ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບຖອນອອກເກືອບ 7,000 ຄົນ ຈາກປະເທດ ອັຟກິສຖານ. ທຳ
ນຽບຂາວບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດລາຍງານດັ່ງກ່າວ. ອີງຕາມໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນ ໂພສ໌ ນັ້ນ, ອະ
ດີດລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ ເຈມສ໌ ແມັດຕິສ ໄດ້ລາອອກຍ້ອນການບໍ່ເຫັນ
ດີກັບປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບ ການຖອນກຳລັງອອກຈາກ ຊີເຣຍ ແລະ ອັຟການິສຖານ.

ຂ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ​ ໄດ້​ສົ່ງ​ຄື້ນ ​ສະ​ເທືອນ​ໄປ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ເວ​ລາ​
ທີ່ທູດພິເສດ ສຳລັບການປອງດອງ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ຊາລເມ ຄາລີລຊາດ ໄດ້ພະ
ຍາຍາມຢ່າງໜັກ ເພື່ອເຄື່ອນການເຈລະຈາ ກັບພວກຕາລີບານໄປຂ້າງໜ້າ.

ທ່ານ ຄາ​ລີ​ລຊາດ ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ 4 ວັນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້,
ຫຼັງຈາກພວກຕາລີບານ ອັຟການິສຖານ ເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະພົບປະ ກັບທີມ
ຂອງ ອາເມຣິກາ, ເຖິງແມ່ນຈະມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຈາກປະເທດເຈົ້າ
ພາບກໍຕາມ. ການເຈລະຈາກັບກຸ່ມຕາລີບານ ໄດ້ຢຸດຊະງັກລົງຍ້ອນບັນຫາ ກ່ຽວກັບ
ການລວມເອົາລັດຖະບານ ອັຟການິສຖານ ເຂົ້າໃນການເຈລະຈານຳ. ກຸ່ມຕາລີບານ
ໄດ້ເອີ້ນລະບອບການປົກຄອງ ກາບູລ ວ່າ “ຫຸ່ນເຊີດ” ຂອງ ອາເມຣິກາ ແລະ ບໍ່ເຄີຍ
ຍອມຮັບເຂົາເຈົ້າວ່າເປັນລັດຖະບານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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