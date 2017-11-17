ສະມາຊິກ ສະພາສູງ Franken ຂໍໂທດ ກ່ຽວກັບ ການລວນລາມ ໃນປີ 2006

ທ່ານ Al Franken ສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ Minnesota ໄດ້ຂໍອະໄພແລະຂໍໃຫ້ມີການສອບສວນທາງດ້ານຈັນຍາບັນຕໍ່ການກະ
ທໍາຂອງທ່ານ ຫຼັງຈາກຜູ້ປະກາດຂ່າວ ຂອງໂທລະພາບແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ໃນນະຄອນ Los
Angeles ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານວ່າ ໄດ້ຈັບບາຍແລະຈູບລາວຢ່າງ
ແຮງໃນປີ 2006 ສອງປີກ່ອນທີ່ທ່ານຖືກເລືອກ ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງ.
ທ່ານ Franken ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ສິ່ງທໍາອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກ
ເຮັດກໍຄືຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂະມາໂທດ. ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມນັບຖືແກ່ແມ່ຍິງ. ຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ໃຫ້ຄວາມນັບຖືແກ່ຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ນັບຖືແກ່ແມ່ຍິງ. ແລະການກະທໍາສອງຢ່າງຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າເອງ ເຮັດໃຫ້ຄົນມີເຫດຜົນທີ່ດີ ທີ່ຈະບໍ່ເຊື່ອຂ້າພະເຈົ້າຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮູ້ສຶກອັບອາຍ."
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ນາງ Leeann Tweeden ອະດີດນັກຂ່າວໃນໂທລະ
ພາບ ແລະນາງແບບ ໃນປຶ້ມ Playboy ເວົ້າວ່າ ໃນຂະນະທີ່ນາງ ເດີນທາງກັບທ່ານ
Franken ໄປສະແດງເພື່ອໃຫ້ກໍາລັງໃຈແລະໃຫ້ຄວາມມ່ວນຊື່ນແກ່ທະຫານອາເມຣິ
ກັນຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງນັ້ນທ່ານ Franken "ຈູບແລະຈັບບາຍຂ້ອຍໂດຍທີ່ຂ້ອຍ
ບໍ່ເຕັມໃຈ ແລະມັນກໍບໍ່ເປັນເລື່ອງຕະຫລົກຫຍັງເລີຍ."
ນາງ Tweeden ເວົ້າວ່າ ນາງ ແລະທ່ານ Franken, ທີ່ເປັນນັກສະແດງຕະຫຼົກທາງໂທລະພາບທີ່ໂດ່ງດັງແລະເປັນນັກຂຽນ ໃນປີ 2006 ກໍາລັງຊ້ອມບົດສະແດງສາກລະ
ຄອນ ໂດຍທີ່ວ່າ ລາວຕ້ອງຈູບນາງ. ນາງເວົ້າວ່າ “ຕອນນັ້ນ ທ່ານ Franken ເອົາລິ້ນ
ແຍ່ເຂົ້າປາກຂ້ອຍຢ່າງແຮງ."
ຢູ່ໃນບົດຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນເວັບໄຊຂອງວິທະຍຸ KABC ຊຶ່ງເປັນສະຖານີວິທະຍຸແຫ່ງ
ນຶ່ງຢູ່ນະອນ Los Angeles ນັ້ນ, ນາງ Tweeden ເວົ້າວ່າ "ຕອນນັ້ນຂ້ອຍຄິດຫຍັງບໍ່
ອອກເລີຍ ມີແຕ່ຟ້າວແລ່ນໄປຫ້ອງນໍ້າ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ແລ້ວບ້ວນປາກ ເອົານໍ້າລາຍຂອງ
ລາວທີ່ຕິດປາກຂ້ອຍຢູ່ນັ້ນ ອອກ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກອາເຫຍືອງ ແລະຖືກລ່ວງລະເມີດ."
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ໃນຂະນະທີ່ຄະນະສະແດງຂອງສະຫະລັດ ເດີນທາງກັບຄືນມາຍັງປະ
ເທດ ນາງ Tweeden ເວົ້າວ່າ ນາງກໍາລັງນອນຫຼັບຢູ່ ໃນຕອນທີ່ມີການຮູບຖ່າຍເອົາ
ທ່ານ Franken ທີ່ຈັບນົມລາວຢູ່ ແລ້ວກໍຍິ້ມນັ້ນ. ນາງເວົ້າວ່າ "ຂ້ອຍບໍ່ຢາກເຊື່ອເລີຍ.
ລາວຈັບບາຍຂ້ອຍ ໂດຍທີ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຕັມໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ຂ້ອຍ ກໍາລັງນອນຫລັບຢູ່.
ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າຖືກລ່ວງລະເມີດທັງໝົດທັງສິ້ນອີກ. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກອັບອາຍ ຖືກດູຖູກ ຖືກ
ໝິ່ນປະໝາດ. ເຮັດຈັ່ງໃດຈຶ່ງມີຄົນມາກ້າຈັບນົມຂ້ອຍຄືແນວນີ້ ແລະກໍຄິດວ່າມັນເປັນ
ຕາຢາກຫົວ?"
ຮູບໃບນັ້ນໄດ້ນໍາເອົາອອກມາເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວ ໃນເຄືອຂ່າຍຂ່າວທາງໂທລະພາບ.
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