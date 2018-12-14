ສະພາສູງສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ກະທຳການແບບຮຸນແຮງຢ່າງເປັນປະ
ຫວັດການຕໍ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດມາເປັນເວລາ
ດົນນານນັ້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບຜ່ານມະຕິທີ່ເຮັດໃຫ້ຍຸຕິການສະໜັບສະໜຸນຂອງອາເມຣິກາ
ຕໍ່ການແຊກແຊງທາງທະຫານຂອງຣາດຊະອານາຈັກດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນສົງຄາມ ກາງ
ເມືອງຂອງເຢເມນ ແລະ ມາດຕະການນຶ່ງອີກ ທີ່ປະນາມການຂ້ານັກຂ່າວຊາວຊາ
ອຸດີທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ພາຍຫລັງການໂຕ້ວາທີກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງເປັນເວລາຫລາຍຊົ່ງໂມງ, ສະພາທີ່ນຳພາໂດຍ
ພັກຣີພັບບລິກັນ ກໍໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໂດຍຜົນອອກມາກໍຄື 56 ຕໍ່ 41 ສຽງເຫັນດີນຳມະຕິສະບັບທຳອິດນີ້. ບໍ່ດົນພໍເທົ່າໃດຕໍ່ຈາກນັ້ນ ສະພາດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິສະບັບທີສອງໂດຍການລົງຄະແນນສຽງອັນດຽວ. ຢູ່ໃນທັງສອງກໍລະນີ ສະພາໄດ້ກະທຳການທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ກ່າວຄັດຄ້ານຢ່າງໜັກຕໍ່ການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ກັບຣິຢາດ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັນມາ ເປັນເວລາດົນນານນັ້ນແຕກຫັກລົງ. ສະມາຊິກສະພາສູງເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ທີ່ບໍ່ສັງກັດໃນພັກໃດ ຈາກລັດເວີມັນທ໌ ເວົ້າວ່າ "ເຢເມນ ບັດນີ້ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບໄພຫາຍະນະທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ." ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ສະຫະລັດໄດ້ເປັນພາຄີກັບຊາອຸດີ ຢູ່ໃນສົງຄາມອັນໜ້າສະຫຍອງຂັວນນີ້. ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງລະເບີດ, ໄດ້ເຕີມນ້ຳມັນໃສ່ເຮືອບິນທີ່ໄປຖິ້ມລະເບີດເຫລົ່ານັ້ນ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານສືບລັບ."
"ເດັກນ້ອຍ 85,000 ຄົນ (ຢູ່ໃນເຢເມນ) ອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນຄວາມຫິວໂຫຍ ແລະພະຍາດ", ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຄຣິສ ເມີຟີ (Chris Murphy) ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດຄອນເນັກຕິກັດ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ຫລັກຖານທັງໝົດ ລ້ວນແຕ່ຊີ້ໄປໃສ່ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ພວກຊາອຸດີ ກຳລັງໃຊ້ລູກລະເບີດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ມີເຈດຕະນາຖິ້ມໃສ່ ພົນລະເຮືອນ ຫລືບໍ່ກໍຖິ້ມໃສ່ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງພົນລະເຮືອນ."
ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ 7 ຄົນໄດ້ທຳການຮ່ວມກັບການນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ສາມັກຄີກັນນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ມະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຢເມນອັນທຳອິດ, ທີ່ຢືນຢັນວ່າ ອີງໃສ່ພາລະໜ້າທາງລັດຖະທຳມະນູນຂອງລັດຖະສະພາ ທີ່ຈະປະກາດສົງຄາມ ແລະໃຫ້ອະນຸມັດຕໍ່ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ. ຝ່າຍຕຸລາການຂອງສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ສະຫະລັດ ມີບົດບາດສະໜັບສະໜຸນ ການລະດົມຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເພື່ອທຳການຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງຕ້ານເຢເມນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກອີຣ່ານ, ຊຶ່ງເປັນການຂັດແຍ້ງ ທີ່ພາໃຫ້ມີການຕາຍຂອງພົນລະເມືອງຢ່າງແຜ່ຫລາຍນັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ບາງຄົນກໍຄັດຄ້ານວ່າ ຢູ່ໃນກໍລະນີນີ້, ການໃຊ້ຄຳເວົ້າວ່າ ໃຊ້ອຳນາດໃນການເຮັດສົງຄາມແມ່ນບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງພໍ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້
ທ່ານ Mitch McConnell ຈາກລັດ Kentucky ທີຮເປັນຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ມີສຽງສ່ວນຫລາຍໃນສະພາສູງນັ້ນກັບເວົ້າວ່າ "ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດສົງຄາມ (ຢູ່ໃນເຢເມນ). ມັນບໍ່ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດຢູ່ຫັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ແມ່ນກະທັ້ງເຕີມນໍ້າມັນ ຢູ່ເທິງອາກາດ (ໃຫ້ແກ່ເຮືອບິນຂອງຊາອຸດີ) ອີກ.
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