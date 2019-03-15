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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ສະ​ມາ​ຊິກ ​ສະ​ພາ​ສູງ ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ 12 ທ່ານ ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ປະ​ຕິ​ເສດ ​ຕໍ່ການ​ປະ​ກາດ ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ

12 Republican Senators Join Democrats in Vote to Reject Trump's National Emergency Declaration
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12 Republican Senators Join Democrats in Vote to Reject Trump's National Emergency Declaration

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ລິງໂດຍກົງ

ມີ 12 ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ຈາກພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ສຳລັບການແກ້ໄຂບັນຫາ ປະ​ຕິເສດ​ ຕໍ່ການ​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທີ່​ຈະ​ຫາ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດຕິດກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ຊຶ່ງ​ຈ​ະ​ກໍ່ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ການ​ ໃຊ້​ສິດ​ຢັບ​ຢັ້ງ ​ຫຼືວີ​ໂຕ້ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ເກືອບ​ວ່​າ​ເປັນ​ທີ່​ແນ່ນອນ​ແລ້ວ, ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ Michael Bowman ມີ​ລາຍງານ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ບ່ອນ​ທີ່​ສະ​ພາ​ສູງ​ແລະ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ຄັດ​ຄ້ານຕໍ່​ການ​ອອກ​ດຳ​ລັດ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໂດຍປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຊຶ່ງວັນ​ນະ​ສອນ ​ມີ​ລາ​ຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່ໄປ.

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ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​​​ການລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງຮ່ວມ ສຳລັບການປະກາດພາສະວຸກເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ມີສຽງ​ຮັບ​ຜ່ານ 59 ສຽງ ແລະ​ປະ​ຕິ​ເສດ 41 ສຽງ ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຮັບ​ຮອງຮ່ວມ
ສຳລັບ​ການ​ປະ​ກາດ​ພາ​ສະ​ສຸກ​ເສີນນີ້.

ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ຕໍ່​ການ​ປະ​ກາດ
ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຕອນທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ສາ​ມາດໄດ້​ຮັບ​ງົບ​ປະ​ມານ
ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຈາກລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ເພື່ອສ້າງ​ກຳ​ແພງຕາມ​ຊາຍ​ແດນທາງ​ພາກ​ໃຕ້
​ທີ່​ຕິດກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ ນັ້ນ.

ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ​ຈາກ​ສະ​ພາສູງ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານ​ຊັກ ຊູມ​ເມີ​ຣ໌ ກ່າວ​ວ່າ
“ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ແບບປົກ​ກະ​ຕິ, ທັງບໍ່​ແມ່ນ​ມື້​ປົກ​ກະ​ຕິ.”

ໃນ​ບັນ​ຫາ​ນີ້: ​ທີ່ວ່າ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຈະສາ​ມາດປ່ຽນ​ທິດ​ທາງງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ເພື່ອສ້າງ​ກຳ​ແພງ​ຊາຍ​ແດນທີ່​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງ Susan Collins ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາສູງ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ກ່າວ​ວ່າ
"ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ນີ້ ແມ່ນ​ມີ​ຂຶ້ນ ຂັດແຍ້ງ​ກັບ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ
ລັດ​ຖະສະ​ພາທີ່​ຕັດສີນໃຈເລື້ອງ​ງົບ​ປະ​ມານ​ທີ່​ເຫັນ​ສົມ​ຄວນ, ​ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ອຳ​ນາດ​ທີ່ຜູ້ວາງຂອບເຂດໄວ້​ໃນລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນຂອງ​ພວກ​ເຮົາ."​

ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ທີ່ຈະ​ເອົາບາດ​ກ້າວຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ວ່າຈະ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ນັ້ນ
ແມ່ນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ ດ້ວຍ​ການປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂຶ້ນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄື​ຈະ​ວີ​ໂຕ້ ແລະ​ມັນ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ການ
​ປີ້ນ​ກັບ. ພວກ​ບັນ​ດິດ​ທັງ​ຫຼາຍທັງ​ປວງ​ຝ່າຍ​ຕຸ​ລາ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນໄປຕາມ​ກົດ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ. ມັນ​ສຳ​ຄັນ​ຍິ່ງ, ມັນ​ແມ່ນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເພື່ອ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຊາຍ​ແດນ.”

ທ່ານນາງ Susan Collins ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດເມນ ເດີນອອກຈາກສະພາສູງ ຫ້ອມລ້ອມດ້ວຍພວກຕຳຫຼວດ ປະຈຳລັດຖະສະພາ ທີ່ວໍຊີງຕັນ, 06 ຕຸລາ 2018.
ທ່ານນາງ Susan Collins ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດເມນ ເດີນອອກຈາກສະພາສູງ ຫ້ອມລ້ອມດ້ວຍພວກຕຳຫຼວດ ປະຈຳລັດຖະສະພາ ທີ່ວໍຊີງຕັນ, 06 ຕຸລາ 2018.

ບັນດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ຈາກພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ 12 ທ່ານ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ສຳລັບ
ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ແຕ່​ວ່າ ສະ​ມາ​ຊິກສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ຢືນ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.

ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ ທ່ານ Mitch McConnell ສັງ​ກັດພັກ​ຣີ​ພັບບ​ລີ​ກັນ
ກ່າວ​ວ່າ “ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີແມ່ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ​ພາຍ​ໃຕ້​ຕົວ​ບົດກົດ​ໝາຍ, ແລະ​ວິ​ກິດ​
ການ​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ ແມ່ນເລື້ອງ​ຈິງ​ແທ້ໆ.”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ Tom Cotton ສັງ​ກັດພັກ​ຣີ​ພັບບ​ລີ​ກັນ ກ່າວ​ວ່າ “ຕອນ​ທີ່ມີຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ເປັນ​ຮ້ອຍ​ເປັນ​ພັນ​ຄົນ ໄປ​ຮອດ​ໄປ​ເຖິງ​ຊາຍ​ແດນທາງ​ພາກ​ໃຕ້ແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ, ນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນພວກ​ຂໍເຂົ້າ​ເມືອງ ​ນັ້ນ​ແມ່ນວິ​ກິດ​ການ​ສຸກ​ເສີນ ແລະ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນການພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Leo Varadkar ຂອງໄອເຣີຣ໌ແລນດ໌ ໃນທຳນຽບຂາວ, 14 ມີນາ 2019.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນການພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Leo Varadkar ຂອງໄອເຣີຣ໌ແລນດ໌ ໃນທຳນຽບຂາວ, 14 ມີນາ 2019.

ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ຮູ້​ດີ ​ເຖິງ​ການ​ຂາດ​ຕົກ​ບົກ​ພ່ອງໃນ​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ໄດ້
ຖົກ​ຖຽງ​ກັນມາ​ເປັນ​ຫຼາຍໆ​ປີ​, ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ແມ່ນ​ໄກຄວາມຈິງຫຼາຍ​
ຈາກພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແມ່ນ​ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ ໂດຍປະຕິເສດ
ຄວາມປະສົງຂອງລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ.

ທ່ານ​ຊູມ​ເມີ​ຣ໌ ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂຶ້ນ ຍ້ອນ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ເສຍໄຊ ໃນການຕໍ່ສູ້​ເອົາ​ງົບ​ປະ​ມານ ໃນ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແລະ​ຕ້ອງ​ການ​ຫາທຸກ​ທາງ​ອອກ​ໃຫ້​ໄດ້. ທ່ານ​ແມ່ນ​ບ້າ​ຄັ່ງ ດ້ວຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຊຶ່ງ​ອຳ​ນາດ, ແລະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປ່ອຍ​ປະ​ລະ​ເລີຍ ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຕັ້ງ​ຕາ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ​ນີ້ ສະ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຈຶ່ງຢຽບ​ຢໍ່າ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ.”

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຍັງຈະ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຕໍ່​ການ​ຮຽ​ກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳກໍຕາມ, ແຕ່ໃນຕົ້ນ​ປີ​ນີ້ ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ ກໍແມ່ນ​ໄດ້ໃຫ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ແບບ​ຈຳ​ກັດໃນ​ການ​ສ້າງ​ຮົ້ວ​ກັ້ນ ອັນ​ໃໝ່ ​ພາກ​ສ່ວນ​ນ້ອຍໆ ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕິດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໂດຍທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​.

ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ຈະບໍ່ຕ່າວ​ປີ້ນການ​ວີ​ໂຕ້​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​, ​ຊຸກຍູ້ໃຫ້ສານລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ​ຕັດ​ສິນໃຈ ຊະ​ຕາ​ກຳ​ຂອງ​ການ​ປະ​ກາດ​ພາ​ສະ​ສຸກ​ເສີນດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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