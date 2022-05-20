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ວັນສຸກ, 20 ພຶດສະພາ 2022
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ​ຕໍ່ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຮອບ​ໃໝ່ ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ອັນ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ

ຊາວ​ບ້ານ​ຍ່າງ​ຜ່ານ​ຊາກ​ຫັກ​ພັກ ແລະ​ລູກ​ປືນ​ໃຫຍ​ທີ່​ບໍ່​ແຕກ ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເກັບ​ເສດ​ເຫຼັກ ຈາກ​ການ​ຍິງ​ໂຈມ​ຕີ​ສາງ​ເກັບ​ເຄື່ອ​ທີ່​ບ້ານ​ມາ​ລາ​ຢາ​ໂຣ​ຮານ ໃນ​ເຂດ​ຄາ​ກີບ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 18 ພຶດ​ສະ​ພາ 2022.

ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ເສັດ​ສິ້ນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ກ້ອນ​ໃໝ່ ​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ 40 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໂດຍ​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ອັນ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ ແລະ​ສົ່ງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄປ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ຊຶ່ງ​ຄາດ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ລົງ​ນາມ.

ແຜນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອນີ້​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 5 ເດືອນ​ຕໍ່​ໜ້າເພື່​ອ​ຕ້ານ​ຢັນ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ເວ​ລານີ້ ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຮວມ​ທັງ​ເງິນ​ສຳ​ລັບ​ຊື້​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ທາງ​ທະ​ຫານ ການ​ຝຶກ​ແອບ ແລະ​ອາ​ວຸດ​ຍຸດ​ທະ​ພັນ ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫືອ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ​ຫຼາຍໆ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຊຶ່ງ​ຮວມ​ທັງ​ເງິນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ອາ​ຫານ​ໃນ​ໂລກ ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທີ່​ແກ່​ຍາວ​ມາ​ໄດ້ 3 ເດືອນ​ແລ້ວ.

ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອນີ້​ ຈະ​ຊື້ເຄື່ອງ​ຕ່າງ​ມາ​ແທນ​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້​ຢູ​ເຄ​ຣນກ່ອນ​ໜ້ານີ້ແລະ​ສະ​ໜອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກີ​ຢິບ.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ 86 ຕໍ່ 11 ສຽງ ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ອຽງ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ​ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ເມື່​ອ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ເຖິງ​ການ​ສື​ບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂ​ອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕໍ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຊຶ່ງ​ແບ່ງ​ກັນ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ກ້ອນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ​ທີ່​ມັກ​ຈະ​ພາ​ໃຫ້​ບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ສຳ​ຄັນໆ​ນັ້ນ. ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງທີ່ “ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ” ​ທັງ​ໝົດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ.

ແຜນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອນີ້​ແມ່ນ 7 ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຫຼາຍກວ່າ​ທີ່​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ໄດ້​ສະ​ເໜີໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ບໍ່​ໃນ​ດ້ານ​ໃດ​ກໍ​ໃນ​ດ້ານ​ນຶ່ງ​ຕໍ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ ແລະ​ກໍ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ສະ​ບັບ​ນີ້​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເອ​ເຊຍ​ຂອງ​ທ່ານ.

ໃນ​ອີກ​ດ້ານ​ນຶ່ງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ ກ່າວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຕໍ່​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ທະ​ຫານ​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ຕື່ມ​ອີກ 100 ລ້ານ​ໂດ​ລາ. ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອນີ້​ແມ່ນ​ຮວມ​ທັງປືນ​ໃຫຍ່​ໂຮ​ວິດ​ເຊີ 18 ກະ​ບອກ ພ້ອ​ມ​ກັບ​ລົດ​ແກ່​ອີກ 18 ຄັນ ແລະ​ເຣ​ດ້າ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ປືນ​ໃຫຍ່​ອີກ 3 ອັນ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ໂຄ​ສົກ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ທ່ານ​ຈອນ ເຄີ​ບີ.

ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທີ 10 ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ຢູ​ເຄ​ຣນ. ອຳ​ນາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ມີເຫຼືອ​ຢູ່​ໄປ​ຊ່ວຍ ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ສະ​ພາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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