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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາສູງ ສຫລ ຈະລົງຄະແນນສຽງ ອະພິປາຍ ການປັບປຸງ ປະກັນໄພ ສຸຂະພາບ

ຮູບຕຶກລັດຖະສະພາ ທີ່ເຫັນໃນຕອນເຊົ້າມືດ ວັນທີ 30 ມີນາ ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.

ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ​ ມີ​ກຳນົດ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບວ່າຈະ​
ເປີດ​ການ​ອະພິປາຍ ໃນ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຫຼ້າສຸດ​ຂອງ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ທີ່​ຈະ​ປັບປຸງ ລະບົບ​ປະ
ກັນ​ໄພ​ສຸຂະພາບ ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາທົດ​ແທນ​ ປະກັນ​ໄພ​ສຸຂະພາບ ພາຍ​ໃຕ້ອ​ະ​ດີດ​ປະທາ​ນາ​
ທິບໍດີ Barack Obama.

ຜູ້ນຳສຽງ​ສ່ວນຫລາຍ​ໃນ​ສະພາ​ສູງ ​ທ່ານ Mitch McConnell ກຳລັງ​ນຳພາ​ການ​ຊຸກຍູ້
​ເພື່ອຮັບ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ໃໝ່ ມາ​ແທນປະກັນໄພ​ສຸຂະພາບ​ລາຄາ​ຖືກ ຫລື ACA ທີ່​ຍັງ​ຮູ້
ກັນ​ໃນ​ອີກ​ຊື່​ນຶ່ງ​ວ່າ​ Obamacare ນັ້ນ ​ແຕ່​ວ່າ​ໃນ​ໄລຍະເ​ດືອນນຶ່ງຜ່່ານມ​ານີ້ ທ່ານໄດ້
​ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ຖອຍ​ຫັລງ ​ເວລາ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ປັນ​ທີ່​ແຈ່ມ​ແຈ້ງວ່າ ບໍ່​ໄດ່້ຮັບ​
ຄະ​ແນນສຽງ​ພຽງພໍ ​ເພື່ອ​ຮັບຜ່ານສອງ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ.

ສະມາຊິກ​ພັກ​ຣີພັບ​ບລິ​ກັນກັນ​ກຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ 52 ຕໍ່ 48 ​ໃນ​ສະພາ​ສູງ​ສະ ຫະລັດ​.
​ດ້ວຍ​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮ​ມຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຂອງ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ເພື່ອ​ລົບ​ລ້າງກົດ ໝາຍ ACA ນັ້ນ
ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ ​ສາມາດສູນ​ເສຍສຽງ​ສະໜັບສະໜູນ ພຽງ​ແຕ່ 2 ຄົນ​ເທົ່າ​

ນັ້ນ ໂດຍ​ມີ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ Mike Pence ​ລົງຄະ​ແນນ​ສຽງນຳ ກໍ​ຈະ​ມີ​ຄະ​ແນນ​
ສະ​ເໝີກັນ 50 ຕໍ່ 50.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ທ່ານ John McCain ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​
ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຂາດການ​ໄປ​ພຽງ​ໄລຍະ​ສັ້ນໆ
ລະຫວ່າງ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ກວດ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ມະ​ເຮັງ​ຢຸູ່ໃນ​ສະໝອງ.

ສິ່ງ​ທີ່ຍັງ​ບໍ່​ແຈ້ງຂາວ​ເທື່ອກໍ​ຄືຈະ​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍສະບັບ​
ໃດ. ທາງສະພາ​ຕໍ່າ​ໄດ້ຮັບ​ຜ່ານຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ ເ​ພື່ອ​ລົບ​ລ້າງ​ ແລະ​ທົດ​ແທນ​ ຂອງ​ຕົນ
ໃນ​ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ເປັນຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ທີ່ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ຕົບມື​ໃຫ້​
ກຽດ ​ໃນ​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ ​ຢູ່​ທຳນຽບຂາວ ຫລັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ຮັບ ຜ່ານ ​ແລະ​ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​
ອະພິບາຍ​ວ່າ “ບໍ່​ດີ.” ຕໍ່​ມາທ່ານ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ສະພາ​ສູງ​ຮັບຜ່ານ​ເອົາ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ
​ທີ່​ມີ “​ນ້ຳ​ໃຈ” ຫລາຍ​ກວ່າ​ນີ້.

ສາມາ​ຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ John Cornyn ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​
ບລິກັນ ຈະ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບຮ່າງ​ກົດໝາ​ຍການປິ່ນປົວ​ສຸຂະພາບ​ຫຼາຍໆ​ສະບັບຢູ່​ທີ່​ການ
”​ຮັບ​ປະທານາ​ອາຫານ​ທ່ຽງ​ ໃນ​ວັນ​ອັງຄານມື້​ນີ້ ກ່ອນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ທ່ານ Al Franken ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ການ​ຂາດ​ຄວາມ
ໂປ່​ງ​ໃສ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ​ໃດ ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິຈາລະນານັ້ນວ່າ “ມີ​ຄວາມ
​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ."​

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