ແຜນປະກັນໄພ ສຸຂະພາບ ຂອງ ສະພາສູງ ພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ຮັບການຕິຕຽນ

ຫຼັງຈາກຫລາຍອາທິດຂອງການເຈລະຈາແບບປິດລັບ ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບລິກັນ
ໃນສະພາສູງໄດ້ເປີດເຜີຍຮ່າງກົດໝາຍດັດແປງລະບົບປະກັນໄພສຸຂະພາບ ອາເມຣິ
ກາ ແລະນຳມາໃຊ້ແທນ “Obamacare” ນັ້ນ ໄດ້ຮັບການຕິຕຽນຈາກບັນດາສະມາ
ຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະການສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຈາກພວກ ນິຍົມແນວທາງ
ປານກາງຈຳນວນນຶ່ງ ພ້ອມດ້ວຍພວກນິຍົມແນວທາງເດີມ ຢູ່ໃນພັກຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.
ໃນອັນທີ່ເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຂຶ້ນແທ້ ຂອງພັກ ຣີພັບ
ບລິກັນ ໃນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແກ່ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດ ທີ່ມີມາຍາວນານ ແລ້ວນັ້ນ
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ທີ່ຕ້ອງ ການໃຫ້ຊາວ
ອາເມຣິກັນທັງໝົດ ຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບນັ້ນ ສິ້ນສຸດລົງ ຄ່ອຍໆ ຫລຸດການໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະບານກາງ ເພື່ອຊື້ປະກັນໄພ ແລະຫລຸດກອງທຶນ
Medicaid ທີ່ໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນການປິ່ນປົວສຸຂະພາບແກ່ຄົນທຸກຈົນ ແລະ
ພິການນັ້ນ.
“ປະກັນໄພສຸຂະພາບ Obamacare ບໍ່ໄດ້ຜົນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫລາຍ
ໃນສະພາສູງ ທ່ານ Mitch McConnell ຈາກລັດ Kentucky ໄດ້ກ່າວເຖິງກົດໝາຍ
ປະກັນໄພສຸຂະພາບທີ່ເປັນລາຍເຊັນຂອງອະດີດປະທານາ ທິບໍດີທ່ານ Barack
Obama ໃນປີ ວ່າ “ເຖິງເວລາທີ່ຈະລົງມືແລ້ວ.”
ແຜນການຂອງພັກຣີພັບບລິກັນຈະໃຫ້ການຫລຸດພາສີ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືຊາວອາເມຣິ
ກັນຈ່າຍຄາຄ່າປິ່ນປົວ ແລະລົບລ້າງ Obamacare ທັງໝົດທີ່ເກັບພາສີຈາກຊາວ
ອາເມຣິກັນທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງ. ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ປະນາມຮ່າງກົດ
ໝາຍນີ້ວ່າ ເປັນການຕັດພາສີສຳລັບຄົນຮັງມີ ເພື່ອຫລອກລວງວ່າເປັນແຜນການປິ່ນ
ປົວສຸຂະພາບ.
ຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນນ້ອຍ ທ່ານ Chuck Schumer ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດ
New York ກ່າວວ່າ “ແຜນການນີ້ ຕັດການປິ່ນປົວແກ່ພວກທີ່ຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດ
ເພື່ອຫລຸດພາສີ ແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໜ້ອຍທີ່ສຸດນັ້ນ.”
ທ່ານ McConnell ກຳລັງກົດດັນໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພາສູງກ່ຽວ ກັບຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ໃນອາທິດໜ້າ ກ່ອນສະພາຢຸດພັກສະຫຼອງວັນເອກກະລາດ ທີ 4
ກໍລະກົດ. ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະຮີບຮ້ອນໃນການ ລົງຄະ
ແນນສຽງ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຂຽນຂຶ້ນຢ່າງລັບໆໂດຍປາດສະຈາກການ ຮັບຟັງ
ຈາກຄະນະກຳມະການ ໃນຄວາມດີເດັ່ນ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທ່ານນາງ Patty Murray ຈາກລັດ Washington ກ່າວ
ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈຢ່າງແນ່ນອນວ່າເປັນຫຍັງ ບັນດາຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລິກັນ ບໍ່
ຕ້ອງການໃຫ້ເວລາ ແກ່ຄົນເຫັນວ່າມີຫຍັງຢູ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍນີ້. ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄວນຮັບ
ຮອງເອົາໂດຍປາດສະຈາກການຮູ້ເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະເຂົາເຈົ້າມີຫຍັງຢູ່ໃນນັ້ນ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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