ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃຫ້ຮັບຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດມູນຄ່າ 95 ຕື້ໂດລາສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ອິສຣາແອລ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຖິງແມ່ນຈະມີການຄັດຄ້ານໃນສະພາຕ່ຳທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບ-ບລີກັນກໍ່ຕາມ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງປະທານສະພາຕ່ຳ ໃຫ້ນຳພາສະພາຕ່ຳຄົບຄະນະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີສຽງຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນສະພາຕ່ຳກີດກັ້ນຮ່າງກົດໝາຍນີ້ບໍ່ໃຫ້ຖືກລົງຄະແນນສຽງເອົາ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້, ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນສຽງ 70 ຕໍ່ 29, ດ້ວຍພັກຣີພັບບລີກັນເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າສິບຄົນເພື່ອສະໜັບສະໜູນພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງວ່ອງໄວ, ໂດຍກ່າວວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ສະຫະລັດ “ຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຊີວິດຂອງມະນຸດຈາກການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ຣັດເຊຍ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ X ວ່າ “ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຊາວ ອາເມຣິກັນ ຈະນຳເອົາສັນຕິພາບມາສູ່ ຢູເຄຣນ ໄວຂຶ້ນ ແລະ ນຳເອົາຄວາມໝັ້ນຄົງມາສູ່ໂລກ, ທີ່ມີຜົນມາຈາກການຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມຈະເລີນຮັ່ງມີໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນທຸກຄົນ ແລະ ທຸກຄົນໃນໂລກທີ່ເສລີ.”
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວວ່າມາດຕະການທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນ “ນຶ່ງໃນຮ່າງກົດໝາຍຄັ້ງປະຫວັດສາດທີ່ສຸດ ແລະ ສຳຄັນທີ່ຖືກຮັບຜ່ານໃນສະພາສູງ. ເປັນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນພຽງສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພັນທະມິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເປັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະຊາທິປະໄຕດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້.”
ທ່ານໄດ້ຊີ້ເຖິງການສະໜັບສະໜູນຈາກສອງພັກການເມືອງ ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງໃນສະພາຕ່ຳຈະມີຜົນອອກມາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ສະພາຕ່ຳພັກຣິພັບບລີກັນໄດ້ຜູກມັດການຄັດຄ້ານຕ່າງໆທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ຕໍ່ໄປກັບການຜັກດັນ ສຳລັບການດຳເນີນການ ກ່ຽວກັບ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ເມັກຊິໂກ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ