ສະມາຊິກ ສະພາສູງ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຮັບຜ່ານ ຮ່າງກົດໝາຍ ງົບປະມານ

ດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງ 51 ຕໍ່ 49 ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ຢູ່ໃນສະພາສູງສະຫະ
ລັດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາງົບປະມານໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ຈະແຜ້ວທາງໃຫ້ແກ່
ແຜນການຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ການຕັດພາສີຄັ້ງ
ໃຫຍ່ແລະການປະຕິຮູບ.”
ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການຫລັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງແລ້ວວ່າ “ມະ
ຕິນີ້ໄດ້ແຜ້ວທາງໄປສູ່ການເປີດໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ຄວາມບົ່ມຊ້ອນຂອງເສດຖະ ກິດອາເມ
ຣິກາ ຜ່ານການປະຕິຮູບພາສີ ແລະການຕັດພາສີ ເຮັດໃຫ້ງ່າຍລົງລະບຽບການເສຍພາ
ສີທີ່ມີຄວາມສັບສົນ ຊ່ວຍບັນເທົາການເງິນແກ່ບັນດາຄອບຄົວຢູ່ທົ່ວປະເທດ ແລະເຮັດ
ໃຫ້ທຸລະກິດອາເມຣິກາ ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນເພື່ອໃຫ້ຮັບຮອງເອົາ
ການພາສີ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນປີໜ້າ ຫລັງຈາກທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຜ່ານ
ຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອທັບມ້າງກົດໝາຍສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່
Obamacare ທີ່ທ່ານທຣໍາສະໜັບສະໜູນ.
ທ່ານ Rand Paul ຈາກລັດ Kentucky ແມ່ນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນພຽງຄົນດຽວທີ່
ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຮ່າງກົດໝາຍນີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວມີລາຄາ
ແພງເກີນໄປແລະປະລະເປົ້າໝາຍຂອງພັກຣີພັບບລິກັນໃນການ ລົບລ້າງ Obamacare.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫລາຍໃນສະພາສູງທ່ານ Mitch McConnel ກ່າວວ່າ “ມື້ແລງນີ້ ພວກ
ເຮົາໄດ້ເສັດສິ້ນບາດກ້າວທຳອິດໃນການທົດແທນກົດລະບຽບພາສີທີ່ເພ ພັງຂອງພວກ
ເຮົາ ໂດຍຮັບຜ່ານງົບປະມານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂອບເຂດ ທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ຈະ
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານກາງ ໄປສູ່ເສັ້ນທາງທີ່ກໍ້າເກິ່ງ.”
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ອາດເພີ້ມໜີ້ສິນຂຶ້ນເຖິງ 1 ພັນ 500 ຕື້ໂດລາ ໃສ່ການຂາດດຸນຂອງລັດ
ຖະບານກາງ ໃນທົດສະວັດຕໍ່ໄປ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າຕັດພາສີ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ປະນາມຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ
ພຽງແຕ່ບັນດາບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີ ແລະບັນດາບໍລິສັດ ແລະທຸລະກິດທີ່ຮັ່ງມີ ເທົ່ານັ້ນ.
ອະດີດຜູ້ສະມັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະມາຊິກສະພາສູງ Bernie Sanders ກ່າວວ່າ
“ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຮ່າງງົບປະມານທີ່ຂີ້ຮ້າຍ ມັນເປັນຮ່າງງົບປະມານທີ່ໜ້າ
ຢ້ານກົວ ແລະເປັນຮ່າງກົດໝາຍໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດແລະເປັນງົບ ປະມານບໍ່ທ່ຽງທຳທີ່ສຸດ
ທີ່ໄດ້ສະເໜີ ໃນປະຫວັດສາດໃໝ່ ຂອງປະເທດເຮົາ.” ທ່ານ Sanders ກ່າວວ່າງົບປະ
ມານນີ້ ຈະຕັດ Medicaid ທີ່ເປັນໂຄງການປິ່ນປົວຂອງລັດຖະບານກາງ ຈ່າຍຄ່າປິ່ນ
ປົວໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຈົນແລະຕຄົນພິການ ຫລາຍພັນຕື້ໂດລາ ແລະຊາວອາເມຣິກັນ 15
ລ້ານຄົນອາດສູນເສຍປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ Ron Wyden ຈາກລັດ Oregon ກ່າວວ່າ “ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ມີຊ່ອງ
ຫວ່າງອັນໃຫຍ່ ລະຫວ່າງສຳນວນໂວຫານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບບັນຫາເຫລົ່ານີ້ ແລະຄວາມເປັນຈິງອັນຢູ່ໃນເອກກະສານ.” ທ່ານ Weyden ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງສູງສຸດຂອງພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຂຽນກ່ຽວກັບລະບຽບພາສີ ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການໆເງິນກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ “ແມ່ນບິດເບືອນຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໄປສູ່ພວກຄົນຮັ່ງມີ.”
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