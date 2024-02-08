ສະພາສູງສະຫະລັດ ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການຊຸກຍູ້ຂໍ້ສະເໜີຂອງສອງພັກໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມງວດ ໃນການຄວບຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ທີ່ຍັງຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງທະຫານຄັ້ງໃໝ່ຫລາຍພັນລ້ານໂດລາແກ່ ຢູເຄຣນ ແລະອິສຣາແອລ ອີກດ້ວຍ.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບຽບການທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນມາດົນນານແລ້ວ ເພື່ອຍຸຕິການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າປະເທດໃນແຕ່ລະວັນຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຫຼາຍພັນຄົນທີ່ໜີຈາກອາຊະຍາກຳ ແລະຄວາມທຸກຍາກຢູ່ໃນບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາ ແລະຊອກຫາຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ, ສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ມີສຽງພຽງພໍກໍໄດ້ຂັດຂວາງມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ໂດຍຄັດຄ້ານການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອເປີດການອະພິປາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງນັ້ນ.
ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍລັດຖະສະພາມາເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ປະທານາທິບໍດີພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ຄົນກ່ອນໆ, ໄດ້ຖືກລົບກວນຢ່າງໄວວາໃນປີນີ້ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2024.
ຜູ້ແຂ່ງຂັນທີ່ມີຄະແນນນໍາໜ້າຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານພັກຣີພັບບລີກັນຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ ໃຫ້ຄັດຄ້ານກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງຂໍ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເມືອງ. ພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວຫາວ່າ ທ່ານຢາກໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍຢູ່ຕາມຊາຍແດນຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ເລື້ອງດັ່ງກ່າວມາເປັນບັນຫາໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິ ບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ.
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