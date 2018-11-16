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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ສະ​ມາ​ຊິກ ​ສະ​ພາ​ສູງ ຢູ່ລັດ​ຟ​ລ​ໍຣິ​ດາ ເລີ້ມ​​ນັບ​ບັດ ​ຄະ​ແນນສຽງ ດ້ວຍ​ມື

ພະ​ນັກ​ງານ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກຳ​ລັງ​ຕັ້ງ​ໂຕະ ເພື່ອ​ໃຊ້​ມື​ນັບ​ບັດ​​ຄະ​ແນນ ຢູ່​ເມືອງ ແວັ​ສທ໌ ພາ​ມ ບິ​ສ​ຈ໌ ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ວັນ​ທີ 15 ພະ​ຈິກ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເອົາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ທີ່​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ​ໄດ້ກ້າວ​
ໄປ​ສູ່​ການ​ນັບ​ບັດ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຄືນ​ໃໝ່ດ້ວຍ​ມືໂດຍ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດໃນ​ຂະ​ນະທີ່​ຜູ້​ພິພາກ​
ສາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​
ລັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກາຍ​ເປັນ “ຕົວ​ຕະ​ລົກ” ຂອງ​ໂລກ.

ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ນັບ​ບັດ​ຄືນ​ດ້ວຍ​ມື ຖ້າ​ຫາກ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ພົບ​
ວ່າ ການ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຮອດ 0.25 ເປີ​ເຊັນ.

ມາ​ຈົນ​ຮອດ​ແລງວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ບິ​ລ ແນ​ລ​ສັນ ທີ່​ລົງ​ສະ​ໝັກ
​ແຂ່ງ​ຂັ​ນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ອີກ ຍັງ​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ຫຼັງ​ຜູ້​ທ້າ​ທາຍ​ຈາກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີກັນ ​ຜູ້​
ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ຣິກ ສ​ກັອດ ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ 0.15 ເປີ​ເຊັນ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໄດ້​ພາດ​ເປົ້າ​ໝາຍ ທີ່​ຈະ​ນັບ​ບັດ​ຄະ​ແນນ​ຄືນ​ໃໝ່​ໃນ​ການ
​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ໃຫ້​ທັນ​ກັບ​ກຳ​ນົດ​ເສັ້ນ​ຕາຍ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າເຄື່ອງ​ຈັກ​
ນັບ​ບັດ​ຄະ​ແນນ​ທີ່​ເມືອງ​ພາ​ລມ​ບິ​ສ ຍັງ​ເພ​ຢູ່.

ພວກ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ຢືນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ຂ້າງນອກ ເພື່ອ​ຈະ​ນັບ​ບັດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ດ້ວຍ​ມື ຢູ່​ເມືອງ​ພາມ ບິ​ສ​ຈ໌ ລັດ​ຟ​ລ​ໍຣິ​ດາ ວັນ​ທີ 15 ພະ​ຈິກ 2018.
ພວກ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ຢືນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ຂ້າງນອກ ເພື່ອ​ຈະ​ນັບ​ບັດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ດ້ວຍ​ມື ຢູ່​ເມືອງ​ພາມ ບິ​ສ​ຈ໌ ລັດ​ຟ​ລ​ໍຣິ​ດາ ວັນ​ທີ 15 ພະ​ຈິກ 2018.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ່​ເມືອງ​ແທມ​ປາ​ເບ ບໍ່​ຍອມ​ສົ່ງ​ການ​ນັບ​ບັດ​ແຄນນ​ສຽງ​ຄືນ​ໃໝ່ ຂອງ​
ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ທາງ​ສູນ​ກາງ ຍ້ອນ​ບັດ​ທີ່​ນັບ​ຄືນ​ໃໝ່​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຍັງ​ຂາດ​ຢູ່ 800 ສຽງ
ຈາກ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຕົ້ນ​ຕໍ່​ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ.

ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ສາ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານຈາ​ແຣັດ ໂກ​ລ​ເດີນ ເຊັນໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ສ​ະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ວັນ​ທີ 6 ພະ​ຈິກ 2018.
ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ສາ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທ່ານຈາ​ແຣັດ ໂກ​ລ​ເດີນ ເຊັນໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ສ​ະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ວັນ​ທີ 6 ພະ​ຈິກ 2018.

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ທ່ານ​ມາ​ກ ວອກ​ເກີ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະກຳ​ນົດ​ເສັ້ນ​ຕາຍ
ແລະ​ຮ້າຍ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຄາດ​ການ​ໄວ້​ລ່ວງ​ໜ້າ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທີ່
​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ທັງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດແລະ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ຍື່ນຟ້ອ​ງຈຳ​ນວນ
​ນຶ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ນັບ​ບັດ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

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