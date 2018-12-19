ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອຫຼຸດຈຳນວນນັກໂທດໃນຄຸກ
ຂອງ ອາເມຣິກາ ລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດ
ສິນທີ່ຈຳເປັນບາງຢ່າງຂອງລັດຖະບານກາງລົງ, ເຮັດໃຫ້ພວກນັກໂທດມີໂອກາດຫຼາຍ
ຂຶ້ນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຫຼຸດຜ່ອນເວລາການຖືກຂັງຄຸກ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພວກ
ນັກໂທດ ປະພຶດຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະມີແນວໂນ້ມຕ່ຳລົງ ທີ່ຈະກັບຄືນ
ໄປສ້າງຄະດີອີກ ຫຼັງຈາກຖືກປ່ອຍຕົວໄປ.
ການຮັບຜ່ານ ຮ່າງກົດໝາຍປະຕິຮູບຄຸກລັດຖະບານກາງ ຫຼື First Step Act, ດ້ວຍ
ຄະແນນສຽງ 87 ຕໍ່ 12 ນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ໃນຖາ
ນະເປັນການປັບປຸງລະບົບຍຸຕິທຳທາງອາຍາ ຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ສົມຄວນມີມາ
ດົນນານແລ້ວ, ມັນເປັນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ໄດ້ດຶງດູດການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ ຈາກທັງສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກຣີພັບບີກັນແລະ ເດໂມແຄຣັດ ເຊັ່ນດຽວກັບ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງວ່າ “ຂໍສະ
ແດງຄວາມຍິນດີກັບສະພາສູງ ໃນການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ປະຕິຮູບລະບົບຍຸຕິທຳ
ທາງອາຍາຄັ້ງປະຫວັດສາດນີ້ ຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້
ເຊັນມັນໃຫ້ເປັນກົດໝາຍ.”
ຜູ້ນຳສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ຈາກນະຄອນ ນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວວ່າ
“ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະທຳການປ່ຽນແປງທີ່ສະຫຼາດ ຕໍ່ລະບົບຍຸຕິທຳທາງອາຍາຂອງ
ພວກເຮົາ ໃນແງ່ທີ່ວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍຸຕິທຳຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີຄວາມເປັນມະນຸດ
ຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ເປັນທຳຂຶ້ນຕື່ມ.”
ສະມາຊິກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດ ມິສຊີສຊິບປີ ທ່ານ ໂຣເຈີ ວິກເກີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງ
ການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເອົາ
ຈິງເອົາຈັງກັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ແລະ ມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ສົມ
ຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດທີສອງ.”
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ສິ້ນສຸດຂໍ້ຂັດແຍ້ງໃນການຕັດສິນຄະດີຂອງລັດຖະບານກາງ
ທີ່ມີຜົນຢ້ອນຫຼັງສຳລັບການກະທຳຜິດດ້ານຢາເສບຕິດ ຊຶ່ງລວມມີ ໂຄເຄນກ້ອນ ແລະ
ໂຄເຄນຜົງ, ເຊິ່ງຈະຫຼຸດເວລາການຂັງຄຸກລົງ ສຳລັບພວກນັກໂທດທີ່ຖືກຕັດສິນມີ
ຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບໂຄເຄນກ້ອນ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງຈະຫຼຸດຜ່ອນການຕັດສິນທີ່ຈຳເປັນບາງຢ່າງລົງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ພິ
ພາກສາລັດຖະບານກາງ ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ໃນການຍົກເວັ້ນຕໍ່ຂໍ້ບັງຄັບ ໃນເວລາການ
ຂັງຄຸກນັ້ນ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກນັກໂທດ ໄດ້ຮັບການຜ່ອນໂທດ ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກການ
ປະພຶດທີ່ດີ ແລະ ການຮຽນບຳລຸງ ກ່ຽວກັບ ວິຊາຊີບ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ