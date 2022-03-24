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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄະນະກຳມະການ ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ມີກຳນົດຈະຈັດ ການໃຫ້ການ ຢືນຢັນຕຳແໜ່ງສານສູງສຸດວັນສຸດທ້າຍ

ທ່ານ ແພັດທຣິກ ແຈັກສັນ, ສາມີຂອງຜູ້ພິພາກສາ ເຄທານຈີ ບຣາວ, ກັບລູກສາວຂອງລາວ ນາງ ໄລລາ ສະແດງປະຕິກິລິຍາ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ພິພາກສາຕອບຄຳຖາມຈາກຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາສູງ ສະຫະລັດ ຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ. 23 ມີນາ, 2022.

ຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາສູງ ສະຫະລັດ ຈະຈັດການຟັງຄຳໃຫ້ການຢືນຢັນວັນສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບການສະເໜີຊື່ຮັບຕຳແໜ່ງໃນສານສູງສຸດຂອງຜູ້ພິພາກສາ ເຄທານຈີ ບຣາວ ແຈັກສັນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.

ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈະຟັງຄຳຖະແຫຼງຈາກບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການ ຢູ່ຂ້າງນອກ, ລວມທັງບັນ ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະມາຄົມນັກກົດໝາຍ ອາເມຣິກັນ, ອາຈານສອນກົດໝາຍ ແລະບັນດາຜູ້ແທນຈາກ​ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິພົນລະເມືອງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິດ້ານສາສະໜາຕ່າງໆ.

ລຸນຫຼັງການໃຫ້ການຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້, ພວກສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວຈະພິຈາ ລະນາການສະເໜີຊື່ຂອງທ່ານນາງ ແຈັກສັນ ກ່ອນຈັດການລົງຄະແນນສຽງ ກ່ອນເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງມັນໄປໃຫ້ສະພາສູງຄົບ​ຄະ​ນະ ສຳລັບການພິ ຈາລະນາຫຼືບໍ່.

ໃນວັນທີສາມຂອງການໃຫ້ການເມື່ອວັນພຸດວານນີ້, ທ່ານນາງ ແຈັກສັນ ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ປ້ອງກັນປະ ຫວັດຂອງທ່ານນາງຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ, ດ້ວຍສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ທອມ ທິລລິສ (Tom Tillis) ສະເໜີວ່າ ທ່ານນາງ ແຈັກສັນ ລັກສະນະແນວໃດແນວໃດນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວອ່ອນໂຍນໂພດໃນການຕັດສິນລົງໂທດໃນ​ຖາ​ນະຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ.

ທ່ານນາງ ແຈັກສັນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຍາວ, ໂດຍກ່າວວ່າທ່ານນາງມັກພະຍາ ຍາມທີ່ຈະອະທິບາຍຕໍ່ຈຳເລີຍ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງການກະທຳຂອງເຂົາ ເຈົ້າ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະກໍ່ອາຊະຍາກຳເພີ່ມເຕີມໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກປ່ອຍຕົວ.

ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ລິນຊີ ແກຣມ ແມ່ນອາລົມຮ້ອນກວ່າໝູ່ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ສືບຕໍ່ຖາມທ່ານນາງ ແຈັກສັນ ກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນໃຈລົງໂທດຂອງທ່ານນາງໃນຖານະເປັນຜູ້ພິພາກສາຄົນນຶ່ງ, ໂດຍໄດ້ເວົ້່າສອດຂຶ້ນມາຢ່າງຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກເວລາທີ່ທ່ານນາງພະຍາຍາມທີ່ຈະຕອບຄຳຖາມ. ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກການໃຫ້ການຢືນຢັນຕຳແໜ່ງ ທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງກັນຢ່າງດຸເດືອດສຳລັບຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ທ່ານ ເບຣັດ ຄາວານໍ ໃນປີ 2018 ຂຶ້ນມາເວົ້າ.

ຄຳຖາມທີ່ເປັນມິດກວ່າຂອງ ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດ ເວີມັອນ ທ່ານ ແພັດທຣິກ ເລຮີ ໄດ້ຖາມທ່ານນາງ ແຈັກສັນ ວ່າເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງຄິດວ່າມັນສຳຄັນສຳລັບສະຖາ ບັນປະຊາທິປະໄຕ ສະຫະລັດ ເຊັ່ນສານດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະ ເທດນັ້ນ.

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