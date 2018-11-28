ຜູ້ນຳພັກຣິພັບບລິກັນ ທ່ານມິຕຈ໌ ແມັກຄອລແນລ ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ອາດຈະ” ທຳການ
ຂັດຂວາງຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລທຣຳ ປົດໄອຍະ
ການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ອອກຈາກໜ້າທີ່.
ທ່ານແມັກຄອລແນລ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຈະນຳເອົາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມາ
ລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ ເປັນ “ການແກ້ໄຂໃນການຊອກຫາບັນຫາ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີຈະບໍ່ປົດທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ອອກຈາກໜ້າທີ່. ພວກ
ເຮົາມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດເພື່ອໃຫ້ເສັດສິ້ນໃນປີນີ້ ໂດຍປາດສະຈາກ
ການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຕໍ່ຜົນອອກມາ.”
ສະມາຊິກສູງພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດອາຣີໂຊນາ ທ່ານແຈັຟ ເຟລກ ທີ່ຈະພົ້ນຈາກຕຳ
ແໜ່ງ ຊຶ່ງສັງກັດໃນຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຂັດຂວາງຕໍ່ ການສະເໜີ
ແຕ່ງຕັ້ງໃນດ້ານຍຸຕິທຳຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຖ້າຫາກທ່ານຄອລແນລ ບໍ່ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍສະພາສູງຄົບຄະນະ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍປົກ
ປ້ອງທ່ານມັລເລີ.
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານ ໂດຍຄະນະກຳມະການ ໃນເດືອນເມສາ ດ້ວຍ
ຄະແນນສຽງ 14 ຕໍ່ 7.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຍັງສືບຕໍ່ໂຈມຕີການສືບສວນຂອງທ່ານ ມັລເລີ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້. ທ່ານໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີວ່າ ສື່ມວນຊົນ “ສ້າງໃຫ້ທ່ານບັອບ ມັລເລີ
ເປັນຜູ້ວິເສດ ຊຶ່ງໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ທ່ານຢູ່ທາງກົງກັນຂ້າມ. ທ່ານໄດ້ທຳລາຍຢ່າງໃຫຍ່
ຫຼວງແກ່ລະບົບຍຸຕິທຳຂອງພວກເຮົາ ບ່ອນທີ່ທ່ານເບິ່ງແຕ່ຂ້າງດຽວ ແລະບໍ່ເບິ່ງທາງອື່ນ.
ພວກວິລະຊົນ ຈະມີຂຶ້ນຈາກເລື້ອງນີ້ ແລະຈະບໍ່ແມ່ນທ່ານມັລເລີ ແລະພວກແກັ່ງຄົນບໍ່
ດີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ໂກດແຄ້ນ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຍັງຮ້ອງທ່ານມັລເລີ ວ່າ ເປັນໄອຍະການ “ທີ່ບໍ່ຟັງຄຳສັ່ງ ຫຍັງໝົດ”
ແລະກ່າວຫາວ່າ ທຳຮ້າຍຊີວິດ.
ແຕ່ວ່າໂຄສົກທຳນຽວຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣສ໌ ກ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາ
ວ່າ ປະທານາທິບໍດີບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປົດທ່ານມັລເລີອອກຈາກໜ້າ ທີ່ ໂດຍເນັ້ນ
ໜັກວ່າ “ບໍ່ມີການຮ່ວມມື” ລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານ ແລະຣັດເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮ້ອງການສືບສວນຂອງທ່ານມັລເລີຢູ່ສະເໝີວ່າ “ການຊອກ
ຫາຈັບຜິດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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