ຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ ໃນສະພາສູງສະຫະລັດ

ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຜ່ານ ການລົງຄະແນນສຽງຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດມູນຄ່າ 95 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ, ອິສຣາແອລ ແລະໄຕ້ຫວັນ, ແລະດຳ ເນີນມາດຕະການ ເພື່ອໃຫ້ຜ່ານການພິຈາລະນາໃນສະພາສູງ.
ຊະຕາກໍາຂອງຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວໃນສະພາຕໍ່າ ທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຍັງຄົງບໍ່ແນ່ນອນ.
ສະພາສູງທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ນ້ອຍຫຼາຍ, ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 67 ຕໍ່ 27 ສຽງ ໃຫ້ຍົກເລີກການຄວບຄຸມຕາມຂະບວນ ຕໍ່ການພິຈາລະ ນາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ເກືອບຈະແນ່ໃຈວ່າ ມັນຈະຜ່ານການລົງຄະ ແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ແບບງ່າຍດາຍ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໃນອາທິດໜ້ານີ້.
ຢູເຄຣນ ຈະໄດ້ຮັບເງິນ ຈຳນວນ 61 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເພີ້ມການສະໜອງດ້ານລູກສອນໄຟ, ອາວຸດ ແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ ທີ່ໝົດແລ້ວ ຄືນໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນ ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີສາມຂອງສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານຣັດເຊຍ. ກົດໝາຍດັ່ງ ກ່າວຍັງລວມມີເງິນຈຳນວນ 14 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບອິສຣາແອລ, ເກືອບ 5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນບັນດາພັນທະມິດໃນອິນໂດປາຊີຟິກ, ລວມທັງໄຕ້ຫວັນ, ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆ.
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