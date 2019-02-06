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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ສ​ຫລ ຕິ​ຕຽນ ແຜນ​ການຖອນ​ທະ​ຫານ ຂອງ ປ. ທ​ຣຳ ອອກ​ຈາກ​ຊີ​ເຣຍ ແລະ​ອັ​ຟກາ​ນິ​ສ​ຖານ

​ຮູບ​ພາບ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ລົງ​ມະ​ຕິ​ຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ເຕືອນປະ​ທາ​ນາ
​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເລື້ອງການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດຢ່າງ​ໄວວາ​ອອກ​ຈາກ​ຊິີເຣຍ ແລະ
​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ເລື້ອງການ​ຖອນ​ກຳ​ລັງທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທັງ​ໝົດ
ອອກຈາກ​ຊິ​ເຣຍ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ ໂດຍປະ​ກາດ​ວ່າ​ ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ຮັບໄຊ​ຊະ​ນະຈາກ​ລັດ
​ອິ​ສ​ລາມແລ້ວ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ກຳ​ລັງໄປ​ຊີ​ເຣຍອີກ.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຢູ່​ສະ​ພາ​ສູງ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ ກ່ອນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​
ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳໄດ້​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ ​ຜ່ານ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ພາບ ກ່ອນ​
ກອງປະຊຸມ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ​ດາ​ໂກ​ຕາ​ໃຕ້ ທ່ານ​ຈອນ ທູນ ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ຕອນ​
ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້​ ໃນ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ໃຫ້ຍົກເລີກກ​ານ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຂົ້​າໃຈ ແລະ​ນັບ​ຖື​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາດີ​ຂອງປະ
​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານພວກ​ເຮົາ​ກັບ​ມາ​ບ້ານ ແລະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ສົງ​
ຄາມຍືດ​ຍາວເຫລົ່າ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້ເຮັດ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ເປັນການຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ສະ​ເຖຍ
​ລະ​ພາບ ແລະ​ປ້ອງກັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົ​າ ແລະ​ບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​
ເຮົານຳ.”

ສະ​ພາ​ສູງ​ໄດ້​ຜ່ານ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ທີ່​ຍັງ​ອຳນວຍ​ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ​ລົງ​ໂທດ​
ຕ້ານ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່ບອຍຄັອດອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໃນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ແບ່ງ​
ແຍກພວກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ທັງ​ໝົດ ແລະ​ວາດ​ພາບ​ໂດຍຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງວ່າ​ເປັນ​
ການ​ທົດ​ສອບເລື້ອງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຢິວ.

ສະພາດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເຂັ້​ມ​ແຂງ ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ຢູ່​
ໃນຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍສຳລັບພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ດ້ວຍຄະ​ແນນ​ສຽງ 77 ຕໍ່ 23​. ກ​ານ​
ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ໃນ​ການ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ
ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ ​ຕ້ານມາດ​ຕະ​ການບອຍ​ຄັອ​ຕ ຢູ່​ໃນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຍັງ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອແກ່ກອງ​ທັບ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໃນ​ການຮ່ວມ​ມື​ປ້ອງ​ກັນກັບ​ຈໍ​ແດນ ແລະ​ວາງ​ມາດ​ຕະ
​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່ ​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊີ​ເຣຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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