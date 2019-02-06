ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ລົງມະຕິຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເຕືອນປະທານາ
ທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ເລື້ອງການຖອນທະຫານສະຫະລັດຢ່າງໄວວາອອກຈາກຊິີເຣຍ ແລະ
ອັຟການິສຖານ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ເປີດເຜີຍເລື້ອງການຖອນກຳລັງທະຫານສະຫະລັດທັງໝົດ
ອອກຈາກຊິເຣຍໃນເດືອນທັນວາ ໂດຍປະກາດວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈາກລັດ
ອິສລາມແລ້ວ ແລະບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນການສົ່ງກຳລັງໄປຊີເຣຍອີກ.
ການລົງຄະແນນສຽງຢູ່ສະພາສູງ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ກ່ອນປະທານາທິ
ບໍດີທຣຳໄດ້ມີກຳນົດທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດ ຜ່ານທາງໂທລະພາບ ກ່ອນ
ກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງລັດຖະສະພາ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດດາໂກຕາໃຕ້ ທ່ານຈອນ ທູນ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນ
ທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ໃນການໂຕ້ແຍ້ງໃຫ້ຍົກເລີກການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ແລະນັບຖືຄວາມປາດຖະໜາດີຂອງປະ
ທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ຈະນຳເອົາກຳລັງທະຫານພວກເຮົາກັບມາບ້ານ ແລະສິ້ນສຸດສົງ
ຄາມຍືດຍາວເຫລົ່ານີ້ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນທາງທີ່ເປັນການຄ້ຳປະກັນສະເຖຍ
ລະພາບ ແລະປ້ອງກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ ແລະບັນດາພັນທະມິດຂອງພວກ
ເຮົານຳ.”
ສະພາສູງໄດ້ຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຍັງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງໂທດ
ຕ້ານບັນດາບໍລິສັດສະຫະລັດ ທີ່ບອຍຄັອດອິສຣາແອລ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ແບ່ງ
ແຍກພວກເດໂມແຄຣັດທັງໝົດ ແລະວາດພາບໂດຍຣີພັບບລິກັນຈຳນວນນຶ່ງວ່າເປັນ
ການທົດສອບເລື້ອງການສະໜັບສະໜູນແກ່ປະເທດຢິວ.
ສະພາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອາເມຣິກາຢູ່
ໃນຮ່າງກົດໝາຍສຳລັບພາກຕາເວັນອອກກາງ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 77 ຕໍ່ 23. ການ
ລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດໃນການບໍ່ເຫັນພ້ອມແມ່ນມາຈາກສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດ ຕ້ານມາດຕະການບອຍຄັອຕ ຢູ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຍັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ກອງທັບອິສຣາແອລ ໃນການຮ່ວມມືປ້ອງກັນກັບຈໍແດນ ແລະວາງມາດຕະ
ການລົງໂທດໃໝ່ ຕ້ານລັດຖະບານຊີເຣຍ.
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