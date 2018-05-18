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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາສູງ ສຫລ ຮັບຮອງເອົາ ການແຕ່ງຕັ້ງ ທ.ນ. ແຮັສແປລ ເປັນຫົວໜ້າ ຊີໄອເອ

ທ່ານນາງຈີນາ ແຮັສແປລ ທີ່ຖືກສະເໜີ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າ ອົງການສືບລັບຊີໄອເອ ກຳລັງນັ່ງຟັງຄຳໃຫ້ການ ຈາກ ຄະນະກຳມະການສືບລັບ ຂອງສະພາສູງ. (ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2018)

ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ ໄດ້​ຮັບຮອງເອົາ ການສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ​
ນາງ​ຈີ​ນາ ​ແຮັສ​ແປ​ລ ​ເປັນ​ຜູ້​ອຳນວຍ​ການ​ແມ່ຍິງ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ອົງການ​ສືບ​ລັບ CIA
​ດ້ວຍ​ຄະ​ແນນ​ 54 ຕໍ່ 45 ສຽງເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການສະເໜີທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍສິ້ນສຸດ
ລົງ ທີ່​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ​ຕ້ອງໄດ້ຢ້ອນກັບ​ຄືນ ໄປກວດເບິ່ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບ
​ສືບສວນທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຂອງ​ອົງການ​ CIA ນັ້ນ.

ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດຫົກ​ຄົນ ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບການແຕ່ງຕັ້ງ​
ທ່ານ​ນາງແຮສ​ແປ​ລ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກຣີພັບ​ບລິກກັນສອງທ່ານ
​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມກັບການແຕ່ງຕັ້ງແທນ​ທ່ານ​ໄມຄ໌ ພອມປີ​ໂອ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃຫ້​ເປັນ​ລັດ
ຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້.

ຜູ້ນຳ​ສະພາ​ສູງ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານ​ມິ​ຕຈ໌ ​ແມັກ​ຄອນ​ແນ​ລ ທີ່ສັງກັດ​ພັກ
ຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ຈາກ​ລັດ​ເຄັນ​ຕັກ​ກີ ​ໄດ້​ສັນລະ​ເສີນ ​ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ສ​ແປ​ລ ທີ່​ເປັນ​ພະນັກ
ງານມືອາຊີບຂອງອົງການ CIA ວ່າ “​ເປັນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ທີ່​ສຸດ ​ເພື່ອ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ
​ທ້າ​ທາຍດ້ານຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ອາ​ເມຣິກາ” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານ​ນາງ
​ຍັງ “​ໄດ້​ເປັນທີ່​ເຄົາລົບ ​ແລະສັນລະ​ເ​ສີນ​ຂອງ​ບັນດາ​ຜູ້​ຊາຍ ​ແລະ​ແມ່ຍິງ​ ໃນອົງການ
CIA.

ການ​ເລືອກ​ເອົາ ທ່ານ​ນາງ​ແຮັ​ສ​ແປ​ລ ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ
​ໂຕ້​ແຍ້​ງ ຍ້ອນທ່ານນາງເຄີຍເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການ​ສືບສວນ​ພວກທີ່​ຖືກ​ກັກຂັງ ຫຼັງ​ຈາກ
ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ສະຫະລັດໃນວັນ​ທີ 11 ເ​ກັນຍາປີ 2001. ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ໄດ້​
ຂຽນ​ຢູ່​ໃນ​ບົດບັນທຶກອະ​ນຸຍາດ​ໃຫ້​ອົງການສືບ​ລັບ CIA ທຳລາຍ ​ ວີ​ດີໂອເທັບ ທີ່​ສະ
​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນໃນ​ອັນ​ທີ່​ພວກນັກວິຊາການ​ຫຼາຍ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ທາ​ລຸນ​ຕໍ່ພວກ
ທີ່ສົງ​ໄສເປັນຜູ້​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍນັ້ນ.

ສະມາຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ທ່ານ​ແພ​ຕຣິກ ​ເລ​ຮີ ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ມັນທ໌ ​ໄດ້​ປະ​ກາດບໍ່​ເຫັນ
ພ້ອມ​ ກັບການແຕ່ງຕັ້ງ​ທ່ານ​ນາງ​ແຮັສ​ແປ​ລ ບໍ່ດົນກ່ອນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ໂດຍເອີ້ນ
ປະຫວັດທີ່ຮູ້ຈັກບາງຢ່າງ​ຂອງທ່ານນາງ​ວ່າ “​ເປັນ​ທີ່​ລົບ​ກວນໃຈ.”

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງທ່ານາງ​
ແຮັສ​ແປ​ລ ທີ່ມີ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ​ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີຄຳ​ຖາມ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ສື່ຊັດຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ​ຕໍ່ຫລັກຄຸນ​ຄ່າ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ ທີ່​ວ່າທຸກໆຄົນ​ມີສິດທິທີ່ໂອນໃຫ້
ກັນບໍ່ໄດ້ຈຳນວນນຶ່ງ” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ​ພື້ນຖານ​ຂອງກຽດ​ສັກສີມະນຸດ​ຊາດ
“​ແມ່ນເຂົ້າກັນ​ບໍ່​ໄດ້​ ກັບ​ການ​ປະ​ຕິບັດແບບໄຮ້ມະນຸດ​ສະ​ທຳ ​ຄື​ກັບການ​ທໍລະມານ.”

ການ​ຮັບຮອງເອົາ​ທ່ານ​ນາງ​ແຮັສ​ແປ​ລ ​ມີ​ຂຶ້ນນຶ່ງ​ມື້ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ສືບ​ລັບ​
ສະພາ​ສູງ​ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ 10 ຕໍ່ 5 ​ເພື່ອ​ສົ່ງການ​ສະ​ເໜີນີ້ໄປໃຫ້ສະພາສູງທັງໝົດ
ລົງຄະແນນ. ຢູ່​ໃນ​ການ​ຮັບ​ຟັງຄຳໃຫ້ການ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ທ່ານ​ນາງ​ແຮັສ​ແປ​ລ ​ໄດ້​ກ່າວ
​ຕໍ່​ຄະນະ​ກຳມະການ​ວ່າ ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ ຫຼັງ​ຈາກ ວັນ​ທີ 11 ກັນຍາ
​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ແລະໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນໃນ​ລະ ຍະທີ່ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ
​ກົວ​ຢ່າງຮ້າຍ​ແຮງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ສະຫະລັດ.

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