ສະພາສູງສະຫະລັດ ອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງ ເພດານໜີ້ສິນ

ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ 63 ຕໍ່ 36 ໃນການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ມາດຕະການ ທີ່ຈະອະນຸມັດໃຫ້ສະຫະລັດຍັງຄົງ ດໍາເນີນການຈ່າຍໜີ້ຂອງຕົນຕໍ່ໄປ. ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຂັ້ນ ທີ່ຈະບໍ່ມີເງິນຈ່າຍໃນອີກ 4 ມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນສອງພັກແມ່ນໄປເຖິງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຊັນລົງນາມ.
“ແລງມື້ນີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຈາກສອງພັກ ໄດ້ລົງມະຕິ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລະບົບເສດຖະກິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດມາ ແລະປ້ອງກັນການຜິດຊໍາລະໜີ້ຄັ້ງທໍາອິດຂອງສະຫະລັດ,” ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ພາກັນລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນຕອນແລງວັນພຸດແລ້ວນີ້, ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະມາຊິກສະພາ ຂອງພັກຣີພັບບຣິກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ, ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານຍັງສາມາດກູ້ຢືມເງິນເພີ້ມຕື່ມໄດ້ອີກໃນ 18 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມພັນທະທາງການເງິນ, ເຊິ່ງເກີນຂີດຈໍາກັດຂອງໜີ້ ໃນປັດຈຸບັນ 31 ພັນ 400 ຕື້ໂດລາ.
ຮ່າງກົດໝາຍ ບໍ່ໄດ້ກໍານົດເພດານທາງການເງິນໃໝ່, ແຕ່ອໍານາດການກູ້ຢືມເງິນຈະຂະຫຍາຍໄປຈົນເຖິງວັນທີ 2 ມັງກອນ ປີ 2025, ເປັນເວລາສອງເດືອນລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນທ້າຍປີໜ້ານີ້.