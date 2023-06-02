ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໐໒ ມິຖຸນາ ໒໐໒໓
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາສູງສະຫະລັດ ອະນຸມັດຂໍ້ຕົກລົງ ເພດານໜີ້ສິນ

ຮູບຈາກໂທລະພາບຂອງສະພາສູງນີ້, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 63 ຕໍ່ 36 ເພື່ອເພີ້ມເພດານໜີ້ສິນ ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2023, ຢູ່ທີ່ສະພາສູງ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

ສະພາສູງສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ 63 ຕໍ່ 36 ໃນການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ມາດຕະການ ທີ່ຈະອະນຸມັດໃຫ້ສະຫະລັດຍັງຄົງ ດໍາເນີນການຈ່າຍໜີ້ຂອງຕົນຕໍ່ໄປ. ສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຂັ້ນ ທີ່ຈະບໍ່ມີເງິນ​ຈ່າຍໃນອີກ 4 ມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຮ່າງກົດໝາຍທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນສອງ​ພັກແມ່ນໄປເຖິງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຊັນລົງນາມ.

“ແລງມື້ນີ້, ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຈາກສອງພັກ ໄດ້ລົງມະຕິ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລະບົບເສດຖະກິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດມາ ແລະປ້ອງກັນການຜິດຊໍາລະໜີ້ຄັ້ງທໍາອິດຂອງສະຫະລັດ,” ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.

ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ພາກັນລົງຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນຕອນແລງວັນພຸດແລ້ວນີ້, ດ້ວຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະມາຊິກສະພາ ຂອງພັກຣີພັບບຣິກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ, ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານຍັງສາ​ມາດ​ກູ້ຢືມເງິນເພີ້ມຕື່ມໄດ້ອີກໃນ 18 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມພັນທະທາງການເງິນ, ເຊິ່ງເກີນຂີດຈໍາກັດຂອງໜີ້ ໃນປັດຈຸບັນ 31 ພັນ 400 ຕື້ໂດລາ.

ຮ່າງກົດໝາຍ ບໍ່ໄດ້ກໍານົດເພດານທາງການເງິນໃໝ່, ແຕ່ອໍານາດການກູ້ຢືມເງິນຈະຂະຫຍາຍໄປຈົນເຖິງວັນທີ 2 ມັງກອນ ປີ 2025, ເປັນເວລາສອງເດືອນລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນທ້າຍປີໜ້ານີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG