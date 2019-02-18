ລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີຈາກ ເມືອງກູກູຕາ ໂຄລອມເບຍ ວັນທີ 17 ກຸມພາ ກ່າວ
ວ່າ ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານມາຣໂກ ຣູບີໂອ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມຊາຍແດນປະເທດ
ໂຄລອມເບຍ ກັບເວເນຊູເອລາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ເຕືອນປະທານາທິບໍດີ ເວເນ
ຊູເອລາ ທ່ານນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ວ່າ ຈະມີຄວາມຮ້າຍແຮງຕິດຕາມມາ ຖ້າຫາກເພິ່ນເອົາ
ບົດບາດຕ້ານຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງປະເທດ ແລະປະກາດຕົນເອງເປັນປະທານາທິບໍດີ
ຫຼືຕ້ານຄົນສັນຊາດສະຫະລັດ.
ໃນການສຳພາດທາງໂທລະພາບນັ້ນ ທ່ານຣູບີໂອ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານສະຫະລັດ ຕ້ານເວເນຊູເອລາ
ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ວິກິດການດ້ານການເມືອງ ແລະເສດຖະກິດ ຊຸດໂຊມລົງ.
ແຕ່ວ່າສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ລັດຖະ
ບານຂອງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະບໍ່ຢືນຢູ່ລ້າໆ ຖ້າຫາກລັດ
ຖະບານເວເນຊູເອລາ ທຳຮ້າຍ ຫຼືໃສ່ຄຸກຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານຮວນ ກົວອີໂດ ຜູ້ທີ່ໄດ້
ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
“ມັນມີປະໂຫຍກສະເພາະ ແລະທ່ານຣູບີໂອຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງ” ທ່ານຣູບີໂອ ສະມາຊິກ
ສະພາສູງຈາກລັດຟລໍຣິດາ ທີ່ເຫັນວ່າມີອິດທິພົນນ້ຳສຽງຕໍ່ ນະໂຍບາຍເວເນຊູເອລາ
ໃນວໍຊິງຕັນ ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNN ວ່າ “ສິ່ງທີ່ຕິດຕາມມາຈະຮ້າຍແຮງ ແລະຈະ
ວ່ອງໄວ.”
ທ່ານຣູບີໂອ ຍັງໄດ້ເຕືອນທ່ານມາດູໂຣ ເລື້ອງການທຳຮ້າຍພະນັກງານສະຫະລັດ ທີ່
ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດ ແລະກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະຕອບໂຕ້ ຖ້າຫາກພະນັກງານ
ຊ່ວຍເຫຼືອຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ.
ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານນີ້ ໄດ້ເປັນພາກສ່ວນຜູ້ຕາງໜ້າສະຫະລັດ ຢ້ຽມຢາມເມືອງ
ກູກູຕາ ຊາຍແດນໂຄລອມເບຍ ບ່ອນທີ່ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳກຳລັງຖືກສະສົມ
ໄວ້ ເພື່ອວາງແຜນນຳສົ່ງເຂົ້າໄປໃນເວເນຊູເອລາ.
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