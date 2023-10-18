ສະຫະລັດ ເຫັນວ່າພຶດຕິກໍາການບີບບັງຄັບ ແລະມີຄວາມສ່ຽງຂອງກອງທັບຈີນ ແມ່ນ 'ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຮຸນ ແຮງ'

ໃນຂະນະທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ກະກຽມທີ່ຈະເປີດເຜີຍບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບອໍານາດທາງທະຫານຂອງຈີນ ຫຼື CMPR, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ກອງທັບຈີນໄດ້ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດການທີ່ “ເປັນສູນກາງ ແລະ ຮ່ວມກັນ” ເພື່ອປະຕິບັດພຶດຕິກໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນພາກພື້ນອິນໂດປາຊີຟິກ ເພື່ອ "ບີບບັງຄັບໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ" ໃນການປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງ ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ທໍາການຮຽກຮ້ອງຄືນໃໝ່ ສໍາລັບການໂອ້ລົມສື່ສານທາງດ້ານການທະ ຫານກັບ ຈີນ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ຄາດການວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂັ້ນສູງຂອງທັງສອງປະເທດ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບຄູ່ຮ່ວມຕໍາແໜ່ງຈາກສະມາຄົມປະຊາຊາດໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໃນກາງເດືອນພະຈິກນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າມີ "ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ" ກ່ຽວກັບການບີບບັງຄັບ ແລະພຶດຕິກໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຈີນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລຕາເວັນອອກ ແລະຂົງເຂດທະເລຈີນໃຕ້.
ທ່ານອີລາຍ ແຣັດເນີ້ (Ely Ratner), ຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດທີ່ຮັບຜິດຊອບບັນຫາຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ "ໂດຍສະເພາະ, ນັບຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນຂອງປີ 2021, ພວກເຮົາ ໄດ້ພົບເຫັນຫຼາຍກວ່າ 180 ເຫດການ, ໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າໃນຊ່ວງທົດສະວັດກ່ອນຫນ້ານັ້ນອີກ," ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ອ້າງເຖິງຮູບຖ່າຍ ແລະ ວິດີໂອ ອັນໃໝ່ທີ່ສະ ໜອງໃຫ້ໂດຍກອງທັບສະຫະລັດ.