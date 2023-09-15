ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ເຕືອນວ່າ “ມີຄວາມສ່ຽງສູງ” ຈາກພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ມາຈາກພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ສຳລັບປີຈະມາ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການຊັ່ງຊາໃໝ່ເບິ່ງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໂດຍກະຊວງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງທິດສະດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ມີຢູ່ແຜ່ກວ້າງ ຄວາມຄຽດແຄ້ນສ່ວນຕົວ ແລະໃນອັນທີ່ລາຍງານເອີ້ນວ່າ “ການແບ່ງແຍກທີ່ມີມາດົນນານທາງດ້ານເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ສາສະໜາ ແລະ ແນວຄິດຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ” ຊຶ່ງມັກມີການແບ່ງປັນໃນເວທີອະພິປາຍທາງອອນລາຍ ຊຶ່ງທັງໝົດຕ່າງກໍໃຊ້ໃນການຊັກຈູງບັນດາກຸ່ມນ້ອຍໆແລະສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນສະຫະລັດ.
ນອກນັ້ນກະຊວງຮັກສາຄວາມພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນໆ ເຊັ່ນກຸ່ມອາລ-ກາອີດາ ແລະກຸ່ມລັດອິສລາມ ຕ່າງກໍພວມດຳເນີນການຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ຊອກຫາຊ່ອງທາງຟື້ນຟູ ຊື່ສຽງຂອງຕົນ ແລະຫາໂອກາດໃນການປຸກລະດົມເອົາຜູ້ຕິດຕາມເພື່ອທຳການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ.
“ພວກກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດຍັງສືບຕໍ່ພົວພັນກັບພວກສະໜັບສະໜຸນທາງອອນລາຍ ເພື່ອຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ດ້ານການເງິນ ສ້າງແລະແບ່ງປັນຂ່າວ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການໂຈມຕີ” ອີງຕາມການຊັ່ງຊາກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ສຳລັບປີ 2024 ໂດຍໄດ້ລະບຸ ເຄືອຂ່າຍກຸ່ມ ລັດອິສລາມໃນອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ກຸ່ມໄອແອັສໂຄຣາຊານ ຫຼືກຸ່ມ ISIS-K.