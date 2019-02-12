ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ ກຳລັງແຂ່ງຂັນກັນພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງທະຫານຂອງຕົນຢູ່ເທິງອະວະກາດແລະອາດຈະສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດ ໃຊ້ເຂດນອກຂອງອະວະກາດໄດ້ຢ່າງເສລີ.
ຄຳເຕືອນດັ່ງກ່າວທີ່ຂຽນຢູ່ໃນບົດລາຍງານທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຈາກອົງການສືບລັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແມ່ນອີງໃສ່ຄຳເຕືອນຫລາຍໆອັນ ທີ່ ເຜີຍແຜ່ອອກມາໂດຍອົງການສືບລັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະປະຊາຄົມສືບລັບ ໃນໄລຍະຫລາຍປີຜ່ານມາ.
ແຕ່ ບໍ່ເໝືອນກັນກັບການປະເມີນສະຖານະການໃນຄັ້ງກ່ອນໆ ທີ່ສຸມໃສ່ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງຣັດເຊຍ ແລະຈີນ ທີ່ໃຫ້ນຳທັນ ຫລືຕ້ານຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງສະຫະລັດໃຫ້ໄດ້, ບົດລາຍງານຂອງອົງການສືບລັບກະຊວງປ້ອງປະເທດຫລື DIA ສະບັບນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັງສອງປະເທດກຳລັງດຳເນີນຕາມນະໂຍບາຍທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນຫລາຍ.
"ພວກເຂົາກຳລັງພັດທະນາລະບົບທີ່ເປັນການນາບຂູ່ຕໍ່ເສລີພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ເທິງອະວະກາດ," ນັ້ນຄືຄຳເຕືອນ ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນບົດລາຍງານນັ້ນ ໂດຍອ້າງເຖິງລະບົບທາງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ແລະຈີນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ເຫັນວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມເຂດນອກຂອງອະວະກາດເປັນ "ສ່ວນນຶ່ງຂອງການເອົາຊະນະສົງຄາມສະໄໝໃໝ່ໄດ້."
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ເຊື່ອວ່າ ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 4 ປີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຳລັງທະຫານຂອງຕົນພັດທະນາໄປຕາມຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນອະວະກາດ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້.
ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ນັ້ນເອີ້ນກັນວ່າ ເປັນການປະຕິບັດງານທາງອະວະກາດທີ່ "ແຂງແຮງ ແລະມີປະສິດທິພາບ" ສຳລັບທັງສອງປະເທດແລ້ວ ໂດຍທີ່ມີການປັບປຸງວຽກງານນີ້ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ບົດລາຍງານນັ້ນເວົ້າອີກວ່າ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຣັດເຊຍ ແລະຈີນດຽວນີ້ຍັງໄດ້ "ມີຄວາມຮູ້ສະຖານະການແບບໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດທີ່ຈະເຝົ້າ, ຕິດຕາມເບິ່ງ ແລະແນເປົ້າໝາຍໂຈມຕີໃສ່ກຳລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແລະຂອງປະເທດພັນທະມິດໄດ້.”.
ທັງສອງປະເທດນີ້ ຍັງສມາດຕິດຕາມເບິ່ງອຸປະກອນຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ເທິງອະວະກາດໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ບົດລາຍງານນັ້ນລະບຸອີກວ່າ "ເຄືອຂ່າຍການສິ້ງຊອມຕິດຕາມຂອງຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ແມ່ນມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຊອກຫາ, ຕິດຕາມເບິ່ງ ແລະ ບອກລັກສະນະຂອງດາວທຽມຕ່າງໆ ຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງໂລກທົງໝົດເລີຍ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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