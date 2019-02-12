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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຈີນ ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ຕໍ່​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຢ່າງເສ​ລີ ​ໃນອະ​ວະ​ກາດ​​

ເຄື່ອງ​ບັນ​ທຸກຈະ​ຫລວດ Soyuz-2 ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍກຳ​ລັງ​ທະ​ຍານ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຈາກ​ສະ​ຖານ​ຍິງ​ຈະ​ຫລວດ ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ຕຸ​ລາ, 2018

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຈີນ ກຳ​ລັງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັນພັດ​ທະ​ນາຄວາມ​ສາ​ມາດທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ເທິງອະ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ອາດ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ປ້ອງ​ກັນບໍ່​ໃຫ້​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ ໃຊ້​ເຂດນອກ​ຂອງອະ​ວະ​ກາດ​ໄດ້​ຢ່າງເສ​ລີ​.

ຄຳ​ເຕືອນ​ດັ່ງ​ກ່າວທີ່ຂຽນ​ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ພິມເຜີຍ​ແຜ່ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ຈາກ​ອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ແມ່ນ​ອີງ​ໃສ່​ຄຳ​ເຕືອນ​ຫລາຍໆ​ອັນ ທີ່ ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ມາ​ໂດຍອົງ​ການ​ສືບ​ລັບ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ ​ໃນໄລ​ຍະ​ຫລາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ.

ແຕ່​ ບໍ່​ເໝືອນກັນ​ກັບ​ການປະ​ເມີນສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃນ​ຄັ້ງ​ກ່ອນໆ ທີ່ສຸມ​ໃສ່ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຈີນ ທີ່ໃຫ້ນຳ​ທັນ ຫລື​ຕ້ານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃຫ້ໄດ້, ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງອົງ​ການ​ສືບ​ລັບກະ​ຊວງ​ປ້ອງປະ​ເທດຫລື DIA ສະ​ບັບ​ນີ້ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຕາມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່ຮ້າຍ​ແຮງກວ່ານັ້ນ​ຫລາຍ.

ຜູ້​ຊົມສັງ​ເກດ​ເບິ່ງແບບ​ຈຳ​ລອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ Tiangong-1 ຂອງ​ຈີນຢູ່​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີສາ​ກົນ​ຂອງ​ຈີນ​ປັກ​ກິ່ງໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ມິ​ຖຸ​ນາ 2017
ຜູ້​ຊົມສັງ​ເກດ​ເບິ່ງແບບ​ຈຳ​ລອງ​ສະ​ຖາ​ນີ​ອະ​ວະ​ກາດ Tiangong-1 ຂອງ​ຈີນຢູ່​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີສາ​ກົນ​ຂອງ​ຈີນ​ປັກ​ກິ່ງໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ມິ​ຖຸ​ນາ 2017

"ພວກ​ເຂົາ​ກຳ​ລັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລະ​ບົບ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ນາບ​ຂູ່​ຕໍ່​ເສ​ລີ​ພາບ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່​ເທິງ​ອະ​ວະ​ກາດ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເຕືອນ ​ທີ່​ຂຽນຢູ່​ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານນັ້ນ ໂດຍ​ອ້າງເຖິງ​ລະ​ບົບ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຈີນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ທີ່​ເຫັ​ນ​ວ່າ ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຂດນອກ​ຂອງ​ອະ​ວະ​ກາດເປັນ "ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ສົງ​ຄາມສະ​ໄໝ​ໃໝ່​ໄດ້."

​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເຊື່ອ​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຈີນ ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ 4 ປີ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນພັດ​ທະ​ນາ​ໄປ​ຕາມຄວາມ​ສຳ​ຄັນຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້.

ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ພາ​ໃຫ້ເກີດ​ສິ່ງທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ນັ້ນ​ເອີ້ນກັນ​ວ່າ ເປັນການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທາງ​ອະ​ວະ​ກາດທີ່ "ແຂງ​ແຮງ ແລະ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ" ສຳ​ລັບ​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດແລ້ວ ໂດຍທີ່​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງວຽກ​ງານ​ນີ້ ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດຢັ້ງ.

ບົດ​ລາຍ​ງານນັ້ນເວົ້າອີກວ່າ ພ້ອມ​ກັນນັ້ນ ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຈີນ​ດຽວນີ້ຍັງ​ໄດ້ "ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ແບບ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້ດີ​ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ເຝົ້າ​, ຕິດ​ຕາມເບິ່ງ ແລະ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໂຈມ​ຕີໃສ່ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຂອງປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດໄດ້.”.

ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດນີ້ ຍັງ​ສ​ມາດ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ເທິງ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໄດ້​ອີກ​ດ້ວຍ.

ບົດ​ລາຍ​ງານນັ້ນລະ​ບຸ​ອີກວ່າ "ເຄືອ​ຂ່າຍການ​ສິ້ງ​ຊອມ​ຕິດ​ຕາມຂອງ​ຈີນ ແລະ​ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະຊອກ​ຫາ, ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ ແລະ ບອກ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ດາວ​ທຽມ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ໃນວົງ​ໂຄ​ຈອນ​ຂອງ​ໂລກ​ທົງ​ໝົດ​ເລີຍ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

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