ກອງປະຊຸມລະດັບສູງ ລະຫວ່າງຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ອຳນວຍໃຫ້ວໍຊິງຕັນຕັ້ງຄວາມໄວ້ວ່າການເຈລະຈາກັນໃນຮອບນີ້ອາດຈະນຳໄປສູ່ການສິ້ນສຸດລົງໃນການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງຢາເສບຕິດ ເຊັ່ນຢາເຟັນຕານອລເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍຂອງສະຫະລັດ ທ່ານອາເລຮານໂດຣ ມາຢໍກາສ ໄດ້ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ສຽວຮອງ ທີ່ນະຄອນວຽນນາ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເຈລະຈາຫາລືທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຢັບຢັ້ງການແຜ່ລະບາດຂອງຢາເຟັນຕານອລແລະສານເຄມີທີ່ນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດຢາເສບຕິດສານສັງເຄາະຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ.
ຖະແຫຼງການຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກ່າວເຖິງການເຈລະຈານີ້ວ່າ “ກົງໄປກົງມາແລະສ້າງສັນ” ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມີຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມກ້າວໜ້າໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
“ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມທີ່ໃຫ້ດອກອອກຜົນແທ້ໆ” ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໂດຍຕົກລົງລາຍງານໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຊາບ ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໂດຍການຂໍສະຫງວນຊື່.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການປະຊຸມໃນຂັ້ນຕົ້ນລະຫວ່າງທ່ານມາຢໍກາສ ແລະທ່ານຫວັງ ໄດ້ໃຊ້ເວລາທັງໝົດປະມານ 4 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍທີ່ຍັງສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກັນໃນລະຫວ່າງທີ່ຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ.
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