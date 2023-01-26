ສະຫະລັດ ພວມພົວພັນກັບຈີນອີກຄັ້ງ ເພື່ອຂັດຂວາງສານສັງເຄາະ ເຟັນຕານຽລ ກ່ອນການເດີນທາງໄປປັກກິ່ງ ຂອງທ່ານບລິງເກັນ

ສະຫະລັດ ພວມ “ຊອກຫາທາງຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວທີ່ຈະທຳການພົວພັນກັບຈີນອີກຄັ້ງ” ເພື່ອປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດ ເຊິ່ງລວມມີ ຂັດຂວາງການຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດສັງເຄາະທີ່ຜິດກົດໝາຍເຊັ່ນ ຢາເຟັນຕານຽລ ທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃນສະ ຫະລັດ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວກ່ອນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງ ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ຍອມຮັບວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ “ໄດ້ຮັບການຈໍາກັດ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.”
“ໃນໄວໆນີ້ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ມີການປະຊຸມໃດໆ ເພື່ອຈະປະກາດ ຫຼືກວດກາຄືນ,” ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວກັບ VOA ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມານີ້ ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ຖ້າມີການເລີ້ມຕົ້ນສົນທະນາກັນເພື່ອປາບປາມຢາເຟັນຕານຽລອີກຄັ້ງ ລຸນຫຼັງທີ່ລັດຖະບານປັກກິ່ງໂຈະການດໍາເນີນງານຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາການປະທ້ວງ ການໄປຢ້ຽມຢາມເກາະໄຕ້ຫວັນຂອງອະ ດີດປະທານສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານເນັດ ໄພຣສ໌ ບອກກັບ VOA ໃນອາ ທິດນີ້ວ່າ “ເຖິງແມ່ນການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນເມື່ອກ່ອນ ໄດ້ຊ່ວຍຕໍ່ຕ້ານການຜະລິດຢາທີ່ຜິດກົດໝາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ພວກເຮົາກໍຍັງຫວັງວ່າ ຈະເຫັນການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວນີ້ ຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເພີ້ມຂຶ້ນ, ການດໍາເນີນງານທີ່ມີຄວາມໝາຍຄົບຖ້ວນ, ແລະເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອ ຈໍາກັດຂອບເຂດຂອງສານເຄມີຕົ້ນ ແລະເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຮງງານຜະລິດຢາເສບຕິດເຟັນຕານຽລ ແລະສານສັງເຄາະອື່ນໆ.”
ໃນປີ 2019, ຈີນ ໄດ້ຈົດສານທີ່ມີລັກສະນະເຟັນຕານຽລ ເຂົ້າໃນລາຍຊື່ຂອງຢາເສບຕິດຕ່າງໆທີ່ຖືກຄວບຄຸມ.
ໃນຂະນະທີ່ປັກກິ່ງບໍ່ແມ່ນແຫຼ່ງຢາຝິ່ນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ນໍາເຂົ້າສູ່ສະຫະລັດອີກແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ລັດຖະບານວໍຊິງຕັນ ກໍຍັງຄົງຈະຕິດຕາມເບິ່ງຕໍ່ໄປວ່າ ສານເຄມີຕົ້ນຕໍ ທີ່ມີກໍາເນີດຈາກປະເທດຈີນ ຈະຍັງຄົງຖືກໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດເຟັນຕານຽລແລະຢາເສບຕິດອື່ນໆສັງເຄາະທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼືບໍ່.