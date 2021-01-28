ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສະຫະລັດ ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ສູງຂຶ້ນ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສະຫະລັດ ເຕືອນວ່າຄວາມໂມໂຫທີ່ມີຢູ່ ກ່ຽວກັບ ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ພ້ອມກັບຄວາມເສຍໃຈອື່ນໆ, ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຄັ້ງໃໝ່ໃນທົ່ວປະເທດ.
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ໄດ້ປະກາດລະບົບລາຍງານລັດທິກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງຊາດ, ທີ່ເຕືອນວ່າ “ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ສູງຂຶ້ນ” ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີໄປຈົນຮອດທ້າຍເດືອນເມສາ.
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໂດຍບໍ່ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆວ່າ “ການຈະລາຈົນທີ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ດຳເນີນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້, ແລະ ພວກເຮົາຍັງຄົງເປັນຫ່ວງວ່າ ບຸກຄົນຕ່າງໆທີ່ອຶດອັດໃຈກັບການໃຊ້ອຳນາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການໂອນອຳນາດປະທານາທິບໍດີ, ພ້ອມກັບຄວາມເສຍໃຈອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ ແລະ ເຫດຜົນດ້ານຄວາມຄິດຕ່າງໆນັ້ນອາດສືບຕໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.”
ລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເຕືອນອີກວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງພາຍໃນປະເທດ “ອາດມີກຳລັງໃຈຈາກວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021, ເຊິ່ງແມ່ນການບຸກໂຈມຕີຫໍລັດຖະສະພາໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໆຖືກເລືອກເອົາ ແລະ ສະຖານທີ່ລັດຖະບານຕ່າງໆ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະປະກາດລາຍງານໃໝ່ແມ່ນ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການປຶກສາຫາລືກັບອົງການສືບລັບຕ່າງໆຂອງປະເທດ, ພ້ອມກັບອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທັງ ຫຼາຍ. ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມເປັນຫ່ວງກໍຕາມ, ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ລະບຸແຜນການທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໄປໄດ້ສຳລັບການປະທ້ວງໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນທັງໝົດ 50 ລັດຂອງ ສະຫະລັດ ກ່ອນພິທີສາບານຕົວຮັບຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບສອງຄົນໃນລັດ ວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນທີ 11 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼັງຈາກພວກປະທ້ວງໄດ້ກໍ່ກວນການເປີດກອງປະຊຸມສະພານິບັນຍັດຂອງລັດ ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ມີກຳລັງຮັກສາດິນແດນແຫ່ງຊາດປາກົດຕົວຢູ່.