ສະພາ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຈະຫາລື ກ່ຽວກັບ ວິກິດການ ໃນ ເວເນຊູເອລາ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດແລະອີຕາລີ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ Ve-nezuela ທີ່ແນ
ໃສ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ວິກິດການຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໃນດ້ານ
ຄວາມໝັ້ນຄົງ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikki Haley ຈະ
ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມທີ່ບໍ່ເປັນທາງການດັ່ງກ່າວໃນວັນຈັນຈະມານີ້ ທີ່ຈະຮວມການ
ຖະແຫລງຂອງຫົວໜ້າສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາດ ທ່ານ Zeid Ra’ad al Hussein
ແລະເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາ ທ່ານ Luis Almagro.
ເອກກະສານວຽນຫາບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ
ເວົ້າວ່າ ຈະໃຫ້ໂອກາດ “ຫາລືກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ແລະອົງການຈັດ
ຕັ້ງໃນຂົງເຂດ ສາມາດເອົາບົດບາດໃນການຊອກຫາການແກ້ໄຂທາງການເມືອງ ແລະ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ສຳລັບ
ພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.”
ກອງປະຊຸມນີ້ຈັດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ Venezuela ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນ
ການບໍ່ສາມາດຈ່າຍໜີ້ສິນຂອງຕົນ. ໃນວັນສຸກວານນີ້ຄະນະກຳມະການໃຫ້ສິນເຊື່ອ Venezuela ໄດ້ເລື່ອນເວລາການຕັດສິນໃຈໄປໃສ່ອາທິດໜ້າ ວ່າ ບໍລິສັດນໍ້າມັນລັດ
ຖະບານ PDVSA ໄດ້ຜິດສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການໃນການ ຈ່າຍໜີ້ສິນຂອງຕົນຫຼືບໍ່.
ເອກກະສານສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດ Venezuela ສືບຕໍ່ພັງທະລາຍຢູ່ນີ້ ສະຖານະການມີທ່າທາງວ່າຮ້າຍແຮງລົງຕື່ມເທົ່ານັ້ນ ໂດຍສະເພາະ
ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງການຜິດສັນຍາໃນການຈ່າຍໜີ້ສິນຂອງຕົນ.”
ຖະແຫລງການຍັງກ່າວວ່າ ໃນຫົກເດືອນຜ່ານມາ ຊາວ Venezuela ຫລາຍກວ່າ
500,000 ຄົນ ໄດ້ຫລົບໜີຄວາມບໍ່ສະຫງົບດ້ານການເມືອງໃນປະເທດ ພ້ອມທັງຫລົບ
ໜີຈາກໄພເງິນເຟີ້ທີ່ພວມຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ ແລະການຂາດແຄນອາຫານ ແລະຢາປົວພະ
ຍາດຢ່າງແຜ່ກວ້າງນັ້ນ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາດຍັງຄາດວ່າ ຈະຟັງຄຳໃຫ້ການຈາກທະນາຍຄວາມ
ທ່ານ Julio Henriquez ຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການສິດທິມະນຸດ Foro Penal ແລະ
ທ່ານ Joseph Donnelly ຈາກອົງການຊ່ວຍເຫລືອ Caritas ສາກົນ.
ທ່ານນາງ Haley ຮຽກຮ້ອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຫັນຄວາມສົນໃຈໄປໃສ່ສະຖານະການໃນ Venezuela ຊຶ່ງມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ກ່າວ ວ່າ ບັນດາອົງ
ການຈັດຕັ້ງຂົງເຂດເໝາະສົມທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂວິກິດການ.
ລັດຖະບານ Venezuela ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການຕ້ອງຕິຈາກສາກົນຫລັງຈາກ ສານ
ສູງສຸດຂອງປະເທດໄດ້ຖອນອຳນາດສ່ວນໃຫຍ່ອອກຈາກສະພາທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກ
ຝ່າຍຄ້ານ ແລະມອບອຳນາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃຫ້ແກ່ສະພາລັດຖະທຳມະນູນທີ່ຕັ້ງ
ຂຶ້ນໃໝ່.
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