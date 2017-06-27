ຢູ່ໃນຄຳປະກາດ ທີ່ກຳນົດຈະມີຂຶ້ນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ອີງຕາມລາຍງານສື່ມວນຊົນ
ແລ້ວ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ຄາດວ່າ ຈະເອົາຊື່
ມຽນມາແລະອີຣັກ ອອກຈາກບັນຊີ ຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ໃຊ້ ຫລືເກນເດັກນ້ອຍໄປ
ເປັນທະຫານ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ລາຍງານໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ໂດຍການລຶບຊື່ຂອງປະເທດ
ເຫຼົ່າອອກ ທ່ານ Tillerson ແມ່ນໄດ້ຕັດສິນ ທີ່ຈະບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ຄຳສະເໜີແນະ
ຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະບັນດານັການທູດອະວຸໂສ ຈາກກະຊວງຕ່າງປະເທດ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ຍັງອ້າງຄຳເວົ້າຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່າວວ່າການປະກາດ
ນີ້ ຄາດວ່າເປັນພາກສ່ວນຂອງລາຍງານການຄ້າມະນຸດປະຈຳປີຂອງກະຊວງຕ່າງ
ປະເທດ.
ບັນຊີີນີ້ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຜ່ານກົດໝາຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ທະຫານເດັກນ້ອຍ ຊຶ່ງຫ້າມບັນ
ດາປະເທດທີ່ກະທຳຜິດ ບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ.
ໃນການຕອບໂຕ້ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ ຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ Tillerson ປະຊື່ມຽນມາ ແລະອີຣັກ ໄວ້ຢູ່ໃນບັນຊີຕໍ່
ໄປ.
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