ລັດຖະມົນຕີ ຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ສົ່ງສານ ອວຍພອນ ວັນຊາດ ສປປ ລາວ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ສົ່ງສານອວຍພອນເນື່ອວໃນໂອກາດ

ວັນຊາດ ທີ 2 ທັນວາ ໄປໃຫ້ ສປປ ລາວ.

ສານຂອງທ່ານເຣັກສ໌ ທິລລີສັນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວ

ວ່າ “ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ມາຍັງທ່ານບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະປະຊາຊົນລາວ ໃນ

ໂອກາດວັນຊາດ ສປປ ລາວ ທີ 2 ທັນວາ.

ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາບົນ

ຈິດໃຈ ຂອງການຮ່ວມມືແບບກວມລວມ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ສາຍ

ພົວພັນນີ້ຈະເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ການສືບຕໍ່ຮ່ວມ

ມື ໃນດ້ານວຽກງານ ເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ

ພວກເຮົາຕໍ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວແລະການຂະຫຍາຍຕົວໃນການ

ພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາທັງສອງ.

ສານຂອງທ່ານທິລລີສັນ ກ່າວສະຫຼຸບວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະເຮັດວຽກ ຮ່ວມກັນກັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນແລະນຳເອົາຄວາມວັດທະນາຖາ

ວອນ ພ້ອມທັງຄວາມປອດໄພ ມາສູ່ສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ກໍຄືພາກພື້ນເອເຊຍ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແລະຂອງໂລກນຳດ້ວຍ. ພວກເຮົາຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນແກ່ປະຊາ

ຊົນລາວ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມຜາສຸກແລະເບີກບານມ່ວນຊື່ນ.

ໃນວັນສຸກວານນີ້, ທ່ານ ອຸປະທູດ ໄມເກີລ ໄຄລນ໌ ຮ່ວມກັບ ບັນດາທູຕານຸທູດອື່ນໆ

ໃນ ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມອວຍພອນ ໃຫ້ທ່ານບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີພ້ອມທັງຜູ້ນຳທ່ານອື່ນໆ. ທ່ານອຸປະທູດສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ຖືເອົາໂອກາດນີ້ ອວຍພອນ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ຈົ່ງມີ

ແຕ່ຄວາມຜາສຸກ. ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງ ຄວາມໝາຍໝັ້ນ ໃນການຮັດແໜ້ນສາຍພົວ ພັນສອງຝ່າຍ ພ້ອມທັງນຳເອົາຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ມາສູ່ປະເທດທັງສອງ.

US Secretary of State, sends Congratulations Letter to Lao President Bounnhang Vorachit on Lao National Day

On behalf of the United States of America, I offer congratulations to President Bounnhang Vorachit and the people of Laos on the occasion of Laos’ National Day on December 2.

The ties between the United States and Laos continue to develop in the spirit of our Comprehensive Partnership, and we expect these bonds to grow ever stronger in the years to come. The continued cooperation on legacy war issues, our strong support for Laos’ development goals, and our expanding commercial engagement reflect the growing friendship between our two nations.

We are committed to working with Laos to deepen our partnership and to bring shared prosperity and security to our two countries, Southeast Asia, and the world. We wish the Lao people a prosperous and joyous year.