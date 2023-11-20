ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ເດີນທາງໂດຍບໍ່ໄດ້ປະກາດ ໄປນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນການສະແດງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສາມັກຄີຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ກ້າຫານເພື່ອຮັບປະກັນຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳ ຢູເຄຣນ ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ຂອງປະເທດ ເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ອອສຕິນ ຖືກຕ້ອນຮັບຢູ່ສະຖານີລົດໄຟໃນນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ໂດຍເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ຢູເຄຣນ, ທ່ານນາງ ບຣິດເຈັດ ບຣິ້ງ, ແລະ ທູດທະຫານ ສະຫະລັດ ພົນຈັດຕະວາ ຄິປລິງ ຄາເລີ, ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນທາງໂດຍນາຍພົນ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຄຣິສໂຕເຟີ ຄາໂວລີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ບັນຊາການພັນທະມິດສູງສຸດ ຂອງອົງການ NATO ໃນ ຢູໂຣບ ແລະ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການຂອງ ສະຫະລັດ ໃນ ຢູໂຣບ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ໄປ ກີຢິບ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ໃນລະດູໜາວ ແລະ ເພື່ອວາງແຜນສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃນອະນາຄົດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສປ້ອງກັນປະເທດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່ຍ້ອນບັນຫາຄວາມປອດໄພສຳລັບການເດີນທາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພໃນລະດັບທີ່ປົກກະຕິ, ແລະ ພວກເຮົາກຳລັງວາງແຜນ ເພື່ອສາມາດເຮັດແນວນັ້ນຕະຫຼອດລະດູໜາວ.”