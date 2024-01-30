ໂຮງຮຽນໃນສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກອາຊະຍາກໍາຄວາມຄຽດຊັງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວປະເທດ.
ບົດລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ທີ່ເປີດເຜີຍອອກມາຈາກການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ພົບວ່າ 10 ເປີເຊັນ ຂອງອາຊະຍາກຳຄວາມຄຽດຊັງທັງໝົດ ໃນສະຫະລັດປີ 2022 ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນເປັນສະຖານທີ່ອັນດັບສາມຂອງປະເທດ ທີ່ມີອາຊະຍາກຳຄວາມຄຽດຊັງ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ.
ມີພຽງ 27 ເປີເຊັນເກີດຢູ່ຕາມເຮືອນຊານ ແລະ 16 ເປີເຊັນເກີດຂຶ້ນຕາມທາງຫຼວງ ຖະໜົນຫົນທາງຫຼືຮ່ອມຕ່າງໆ ທີ່ພົບເຫັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ກ່ຽວກັບຄວາມຄຽດຊັງເພີ້ມຂຶ້ນ.
ບົດລາຍງານພົບວ່າ ຈຳນວນການກໍ່ອາຊະຍາກຳຄວາມກຄຽດຊັງຢູ່ໂຮງຮຽນ - ນັບແຕ່ຊັ້ນອະນຸບານຈົນຮອດມະຫາວິທະຍາໄລ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆນັບແຕ່ປີ 2020, ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ທໍາການບັນທຶກອາຊະຍາກຳກ່ຽວກັບຄວາມຄຽດຊັງຢູ່ໂຮງຮຽນປະມານ 500 ຄັ້ງ. ໃນປີ 2021, ຈຳນວນການກະທຳຜິດໃນໂຮງຮຽນເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 896 ຄັ້ງ ກ່ອນທີ່ຈະເພີ້ມຂຶ້ນສູງຫຼາຍກວ່າ 1,300 ຄັ້ງ ໃນປີ 2022.
ການເພີ້ມຂຶ້ນເຫຼົ່ານັ້ນ ຕິດຕາມໂດຍສິ່ງທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອົງການ FBI ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນການເພີ້ມຂື້ນທີ່ຫນ້າເປັນຫ່ວງຂອງອາຊະຍາກໍາກ່ຽວກັບຄວາມຄຽດຊັງໂດຍລວມ, ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຫດການເກີດທີ່ຂຶ້ນຮອດ 11,643 ຄັ້ງໃນປີ 2022, ເຊິ່ງກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາ ປະມານ 11,000 ຄັ້ງໃນປີ 2021.
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