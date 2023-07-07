ເຮືອບິນທະຫານຣັດເຊຍ ໄດ້ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເປັນມື້ທີ່ສອງລຽນຕິດກັນ ໂດຍ “ໄດ້ບິນເຂົ້າໄປໃກ້ໆ ແບບເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລືໂດຣນ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມໃນຊີເຣຍ, ອີງຕາມກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວໃນຖະແຫຼງ ການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
“ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍຢູ່ໃນຊີເຣຍ ຍຸຕິພຶດຕິກຳແບບບໍ່ລະມັດລະວັງທີ່ວ່ານີ້ ແລະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານການປະພຶດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງກອງ ທັບອາກາດທີ່ເປັນມືອາຊີບ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາ ຈະສາມາດສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການເອົາຊະນະ ກຸ່ມໄອຊິສ (ISIS) ຢ່າງຍາວນານໄດ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກອງບັນຊາການສະຫະລັດກ່າວ.
ນອກເໜືອໄປຈາກເຮືອບິນລົບຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ບິນໃກ້ກັບເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຂອງສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ແລ້ວ, ກອງທັບສະຫະລັດຍັງກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຖິ້ມພຸ
ຢູ່ໃກ້ໂດຣນຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງບັງຄັບໃຫ້ໂດຣນ ຕ້ອງທຳການຫຼົບຫຼີກໄປ.
ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໃນວັນພຸດວານ. ພົນໂທອາເລັກສ໌ ກຣີນເຄວີສ (Alex Grynkewich), ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດທີ 9 ຂອງສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງກ່າວວ່າ ນັກບິນຄົນນຶ່ງຂອງຣັດເຊຍໄດ້ບິນຂຶ້ນລົງ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະໄດ້ປ່ອຍການເຜົາໄໝ້ຂອງເຄື່ອງຈັກເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃນການແລ່ນເຮືອບິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.