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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສ​ຫ​ລ ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຮືອ​ບິນ​ອາຍ​ພົ່ນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ຮາ​ວີລົບ​ກ​ວນ ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບຂອງ​ຕົນ ​ເໜືອ​ໜ່ານ​ຟ້າ​ ຊີ​ເຣຍ

  • ວີໂອເອ
ພາບນິ້ງ​ຈາກວີ​ດິ​ໂອ​ທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ມາ​ໂດຍກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຫະ​ລັດສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນເຮືອ​ບິນ SU-35 ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ບິນ​ໄປ​ໃກ້​ກັບເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ MQ-9 Reaper ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 5 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2023, ຢູ່​ຊີ​ເຣຍ.

ເຮືອບິນທະຫານຣັດເຊຍ ໄດ້ມີພຶດຕິກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເປັນມື້ທີ່ສອງລຽນຕິດກັນ ໂດຍໄດ້ບິນເຂົ້າໄປໃກ້ໆ ແບບເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລືໂດຣນ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມໃນຊີເຣຍ, ອີງຕາມກອງບັນຊາການກຳ​ລັງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ກ່າວໃນຖະແຫຼງ ການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້.

“ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງທະ​ຫານຣັດເຊຍຢູ່ໃນຊີເຣຍ ຍຸຕິພຶດຕິກຳແບບບໍ່​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ທີ່​ວ່ານີ້ ແລະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານການ​ປະພຶດທີ່ຄາດໄວ້ຂອງກອງ ທັບອາກາດທີ່ເປັນມືອາຊີບ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາ ຈະສາມາດສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການເອົາຊະນະ ກຸ່ມ​ໄອ​ຊິ​ສ (ISIS) ຢ່າງຍາວ​ນານໄດ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກອງບັນຊາການສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ.

ນອກເໜືອໄປຈາກເຮືອບິນລົບຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ບິນໃກ້ກັບເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຂອງສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ແລ້ວ, ກອງທັບສະຫະລັດຍັງກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຖິ້ມພຸ
​ຢູ່​ໃກ້​ໂດ​ຣນຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງບັງຄັບໃຫ້ໂດ​ຣນ ຕ້ອງທຳ​ການຫຼົບຫຼີກໄປ.

ພາບນິ້ງ​ຈາກວີ​ດິ​ໂອ​ທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ມາ​ໂດຍກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຫະ​ລັດສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນເຮືອ​ບິນຈ້ອງ​ທີ່​ມີ​ດອກ​ໄຟ​ຕິດ​ຢູ່ ໂດຍ​ທີ່ເຫັນ​ວ່າ​ເຮືອ​ບິນ SU-35 ໄປ​ໃກ້​ກັບ ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ MQ-9 Reaper ຂອງກອງ​ທັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 5 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2023 ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ.
ພາບນິ້ງ​ຈາກວີ​ດິ​ໂອ​ທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ມາ​ໂດຍກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຫະ​ລັດສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນເຮືອ​ບິນຈ້ອງ​ທີ່​ມີ​ດອກ​ໄຟ​ຕິດ​ຢູ່ ໂດຍ​ທີ່ເຫັນ​ວ່າ​ເຮືອ​ບິນ SU-35 ໄປ​ໃກ້​ກັບ ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ MQ-9 Reaper ຂອງກອງ​ທັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 5 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2023 ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ.

ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໃນວັນພຸດວານ​. ພົນໂທອາ​ເລັກ​ສ໌ ກ​ຣີນ​ເຄວີ​ສ (Alex Grynkewich), ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບອາກາດທີ 9 ຂອງສະຫະລັດ ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງກ່າວວ່າ ນັກ​ບິນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍໄດ້ບິນ​ຂຶ້ນ​ລົງ ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ແລະ​ໄດ້ປ່ອຍ​ການ​ເຜົາໄໝ້​ຂອງເຄື່ອງ​ຈັກ​ເຮືອ​ບິນອາຍ​ພົ່ນ ຊຶ່ງສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານຂອງ​ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ໃນ​ການ​ແລ່ນເຮືອ​ບິນດັ່ງ​ກ່າວໄດ້ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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