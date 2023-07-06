ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບຂອງ ຣັດເຊຍ ຮາລີລົບກວນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເໜືອນ່ານຟ້າຂອງ ຊີເຣຍ

ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບຂອງຣັດເຊຍ 3 ລຳ ໄດ້ຮາວີລົບກວນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ສາມລຳຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິບັດພາລະກິດຕໍ່ສູ້ກັບເປົ້າໝາຍກຸ່ມລັດອິສລາມຢູ່ຊີເຣຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ພົນໂທອາເລັກສ໌ ກຣີນເຄວີສ (Alex Grynkewich), ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ອາກາດທີ 9 ຂອງສະຫະລັດ ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນ ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຖິ້ມດອກໄຟທີ່ຕິດໃສ່ຈ້ອງໃສ່ລົງຕໍ່ໜ້າເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລືໂດຣນຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງບັງຄັບໃຫ້ໂດຣນທຳການຫຼົບຫຼີກໄປ.
ທ່ານກຣີນເຄວີສ (Grynkewich) ຍັງກ່າວອີກວ່າ ນັກບິນຄົນນຶ່ງຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດຢູ່ຕໍ່ໜ້າເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະກະທຳການຕໍ່ອຸປະກອນເຜົາ ໄໝ້ຂອງເຄື່ອງຈັກເຮືອບິນອາຍພົ່ນ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງ ເຄື່ອງປະຕິບັດງານຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃນການແລ່ນເຮືອບິນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ທ່ານກຣີນເຄວີສ (Grynkewich) ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກ ເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍຢູ່ໃນຊີເຣຍ ຍຸຕິພຶດຕິກຳແບບລະເລີຍຕາມໃຈທີ່ວ່ານີ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານການປະພຶດທີ່ຄາດໄວ້ ຂອງກອງທັບອາກາດທີ່ເປັນມືອາຊີບ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາ ຈະສາມາດສືບຕໍ່ສຸມ ໃສ່ ການເອົາຊະນະກຸ່ມໄອຊິສ (ISIS) ຢ່າງຍາວນານໄດ້.”
ກອງທັບສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃສໃນຊີເຣຍ.
ມີກຳລັງທະຫານສະຫະລັດປະມານ 900 ຄົນ ຖືກສົ່ງໄປຍັງຊີເຣຍ ເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະໃຫ້ການຊ່ອຍເຫລືອແກ່ກອງກຳລັງທີ່ນຳພາໂດບຊາວເຄີດ ໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອົາຊະນະກຸ່ມລັດອິສລາມ.