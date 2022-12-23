ກຸ່ມແວັກເນີ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດທະຫານຮັບຈ້າງເອກກະຊົນ ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ຮັບ ອາວຸດທີ່ສົ່ງມາຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອມາຊ່ວຍເສີມກອງກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ອັນເປັນຮ່ອງຮອຍ ໃນການຂະຫຍາຍບົດບາດ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ເຈົ້າຂອງກຸ່ມແວັກເນີ ທ່ານເຢັບເກນີ ພຣີໂກຊິນ (Yevgeny Prigozhin) ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານຂ່າວດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າເປັນ “ເລື້ອງຊຸບຊິບແລະການຄາດເດົາກັນ.”
ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມແວັກເນີພວມຊອກຫາຊື້ອາວຸດຈາກທົ່ວໂລກ ເພື່ອມາສະໜັບສະໜຸນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສຳເລັດເສັດສິ້ນການຈັດສົ່ງອາວຸດໃນຂັ້ນຕົ້ນໄປໃຫ້ກຸ່ມແວັກເນີ ຊຶ່ງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າອຸບປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ. ໃນເດືອນແລ້ວເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຈັດສົ່ງຈະຫຼວດ ແລະລູກສອນໄຟໄປໃຫ້ຣັດເຊຍ ເພື່ອນຳໃຊ້ສຳລັບກຸ່ມແວັກເນີ.
ຂ່າວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ເປັນຜູ້ລາຍງານກ່ອນໝູ່. ກຸ່ມແວັກເນີໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ຫຼັງຈາກຣັດເຊຍເຂົ້າຢຶດແລະຜະນວກເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍຂອງຢູເຄຣນ ແລະໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມກະບົດ ແບ່ງແຍກດິນແດນ ໃນເຂດດອນບາສທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ສະຫະລັດກະປະມານວ່າກຸ່ມແວັກເນີສົ່ງກຳລັງ 50,000 ຄົນເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ຮວມທັງພວກທະຫານຮັບຈ້າງ 10,000 ຄົນ ແລະພວກນັກໂທດ 40,000 ຄົນ ທີ່ເກນມາຈາກຄຸກແຫ່ງຕ່າງໆຂອງຣັດເຊຍ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຄີບີ.
ທ່ານພຣີໂກຊິນ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຊຶ່ງທ່ານເຄີເບີກ່າວວ່າ ມີນິດໄສ ໃນການອອກຖະແຫຼງການ ອີງຕາມການຄາດຄະເນນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ທຸກໆຄົນຮູ້ດີວ່າເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສົ່ງອາວຸດໄປໃຫ້ຣັດເຊຍມາໄດ້ດົນນານແລ້ວ ແລະບໍ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມແບບນັ້ນເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ.”
“ດັ່ງນັ້ນ ການສະໜອງອາວຸດຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍ ແຕ່ເປັນຂ່າວຊຸບຊິບແລະຄາດເດົາກັນເທົ່ານັ້ນ.”
ການຊັ່ງຊາຂອງສະຫະລັດກໍແມ່ນວ່າ ຈຳນວນຂອງອຸບປະກອນທີ່ຈັດສົ່ງໃຫ້ໂດຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງສະພາບການໃນສະໜາມລົບ ແຕ່ກໍຄາດວ່າ ຍັງຈະມີການສົ່ງອຸບປະກອນທາງທະຫານໃນຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນໄປໃຫ້ໂດຍພຽງຢາງ.