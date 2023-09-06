ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຈະ 'ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນ' ຈາກການສະໜອງອາວຸດ ໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ

ການເຈລະຈາດ້ານອາວຸດລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະເກົາຫລີເໜືອ ພວມກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງຈິງຈັງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະໄດ້ເຕືອນຜູ້ນໍາກິມ ຈົງ ອຶນ (Kim Jong Un) ວ່າປະເທດຂອງທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນຕໍ່ການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍເພື່ອໃຊ້ໃນຢູເຄຣນ, ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ຣັດເຊຍ "ຈະບໍ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ, ແລະພວກເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕໍ່ສິ່ງນີ້ໃນປະຊາຄົມສາກົນ," ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ (Jake Sullivan) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ວັງເຄຣມລິນ (Kremlin) ກ່າວກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຕົນບໍ່ມີ “ຫຍັງເວົ້າ” ກ່ຽວກັບຖະແຫຼງການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ທີ່ວ່າ ທ່ານກິມ ມີແຜນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຣັດເຊຍໃນເດືອນນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ (Vladimir Putin) ແລະຫາລືກ່ຽວກັບການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ແກ່ມົສກູ.
ທ່ານກິມ (Kim) ຄາດວ່າການສົນທະນາກ່ຽວກັບອາວຸດຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ, ທ່ານຊູລລີວານ (Sullivan) ກ່າວ, ເຊີ່ງລວມເຖິງໃນລະດັບຜູ້ນໍາ ແລະ "ບາງເທື່ອອາດຈະແມ່ນແບບເຊິ່ງໜ້າ ດ້ວຍຊໍ້າ."
“ພວກເຮົາຍັງສືບຕໍ່ບີບຖານອຸດສາຫະກຳດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງລັດເຊຍ ຕໍ່ໄປ,” ທ່ານຊູລລີວານ (Sullivan) ກ່າວ, ແລະໃນປັດຈຸບັນມົສກູ (Moscow) ກຳລັງ “ຊອກຫາແຫຼ່ງໃດກໍຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຫາໄດ້” ສຳລັບສິນຄ້າເຊັ່ນລູກປືນ.