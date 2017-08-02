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ທ່ານ ທຣຳ ໃຫ້ທ່ານ ມາດູໂຣ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ ຄວາມປອດໄພ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ເວເນຊູເອລາ

ປະຊາຊົນ ຖືພາບຂອງຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ Antonio Ledezma ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຝາທີ່ມີຮູບຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ Leopoldo Lopez ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງພັນທະມິດພັກຝ່າຍຄ້ານ ເວເນຊູເອລາ. ນະຄອນຫຼວງ ຄາຣາຄັສ, ເວເນຊູເອລາ. 1 ສິງຫາ, 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານຖື​ວ່າປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ
Nicolas Maduro ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍສ່ວນຕົວ” ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານສອງຄົນ ທີ່ຖືກຈັບໂດຍຕຳຫຼວດ ໃນລະຫວ່າງ ຕອນກາງຄືນ.

ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງໃນແລງຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ
“ສະຫະລັດ ຂໍກ່າວປະນາມ ຕໍ່ການກະທຳຂອງຈອມຜະເດັດການ Maduro. ທ່ານ
Lopez ແລະ ທ່ານ Ledezma ແມ່ນນັກໂທດການເມືອງທີ່ຖືກຈັບກຸມຢ່າງຜິດກົດ
ໝາຍ ໂດຍລະບອບການປົກຄອງນັ້ນ. ພວກເຮົາຂໍກ່າວຢໍ້າ ໃນການຮຽກຮ້ອງຂອງ
ພວກເຮົາ ໃຫ້ປ່ອຍຕົວນັກໂທດການເມືອງທຸກຄົນ ໃນທັນທີ ແລະ ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນ
ໄຂໃດໆທັງສິ້ນ.”

ວິດີໂອທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນ Twitter ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ອົງການສືບລັບ ລາກ
ຕົວທ່ານ Leopoldo Lopez ແລະ ທ່ານ Antonio Ledezma ອອກຈາກບ້ານຂອງ
ພວກເພິ່ນ ແລະ ຍູ້ເຂົ້າໄປໃນລົດ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ທັງສອງທ່ານ ໄດ້ຖືກກັກບໍລິ​ເວນ​ໃຫ້​ຢູ່​ແຕ່ໃນບ້ານຍ້ອນກິດຈະກຳຕໍ່ຕ້ານ
ລັດຖະບານໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ. ສານສູງສຸດ ເວເນຊູເອລາ ເວົ້າວ່າ “ແຫຼ່ງຂ່າວສືບລັບ
ທາງການ” ໄດ້ເຕືອນວ່າ ທ່ານ Lopez ແລະ ທ່ານ Ledezma ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຫຼົບ
ໜີ. ສານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລະເມີດເງື່ອນໄຂຂອງການຖືກກັກບໍລິເວນຍ້ອນ
“ການປຸກລະດົມທາງການເມືອງ” ແລະ “ກ່າວຖະແຫຼງຕໍ່ສື່ມວນຊົນ” ແລະ ຊຸກຍູ້​ໃຫ້​ມີ
ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທ່ານ Maduro.

ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ Lopez, ທ່ານ Juan Carlos Gutierrez ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ
ລູກຄວາມຂອງລາວບໍ່ໄດ້ລ່ວງລະເມີດກົດລະບຽບການກັກບໍລິເວນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ທ່ານ Lopez ໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບຄະດີຂອງລາວເອງເທົ່ານັ້ນ.

ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ Lopez ໄດ້ເປີດເຜີຍວິດີໂອ ທີ່ຖືກຖ່າຍໃນສັບປະດາແລ້ວ
ນີ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານລູບທ້ອງຂອງເມຍທີ່ຖືພາຂອງທ່ານ ແລະ ກ່າວວ່າ ທ່ານເບິ່ງ
ຄືວ່າ ຈະຖືກຈັບກຸມອີກຄັ້ງ.

ການຈັບກຸມພວກເພິ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນສອງ​ມື້ ຫຼັງຈາກສິ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວເອີ້ນວ່າ “ການຍຶດອຳ
ນາດຢ່າງບໍ່ມີຢ່າງອາຍ ຜ່ານການເລືອກຕັ້ງທີ່ຫຼອກລວງ ຂອງທ່ານ Maduro.” ຊຶ່ງ​
ໝາຍເຖິງການລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງສະພາ ເພື່ອຂຽນລັດຖະທຳມະນູນຄືນໃໝ່,
ເຊິ່ງ 70 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາຄັດຄ້ານ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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