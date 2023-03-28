ສະຫະລັດຈະບໍ່ຍອມຖອຍ ຈາກການມີໜ້າຢູ່ທີ່ປະເທດຊີເຣຍເປັນເວລາເກືອບ 8 ປີ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມທີ່ຍັງຫຼົງເຫຼືອ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີ ຕໍ່ກຳລັງຂອງສະຫະລັດຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໂດຍພວກທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການ ໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານເມື່ອອາທິດແລ້ວ ທຳນຽບຂາວປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ການໂຈມຕີໂດຍໂດຣນຕໍ່ຄ້າຍຂອງທະຫານສະຫະລັດໃນຊີເຣຍ ເມື່ອວັນທີ 23 ມີນາຜ່ານມາ ໄດ້ສັງຫານພະນັກງານສັນຍາຈ້າງຂອງອາເມຣິກັນນຶ່ງຄົນແລະອີກນຶ່ງຄົນບາດເຈັບ ພ້ອມກັບທະຫານສະຫະລັດອີກ 5 ຄົນ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ພາໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ແລະຍິງໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ທີ່ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ໄດ້ສັງຫານທະຫານຊີເຣຍ 3 ຄົນ ແລະພວກທະຫານບ້ານທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານຊີເຣຍ 11 ຄົນ ແລະພວກນັກລົບທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວຊີເຣຍອີກ 5 ຄົນ ທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງລັດຖະບານ.
ໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ຮູ້ວ່າມີການໂຈມຕີເພີ້ມຕື່ມພາຍໃນໄລຍະ 36 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມານີ້ ແຕ່ກໍເຕືອນວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານເຄີບີຍັງໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເຕືອນອີຣ່ານວ່າ ສະຫະລັດ ຈະເອົາມາດຕະການແບບໜັກແໜ້ນ ເພື່ອປົກປ້ອງທະຫານອາເມຣິກັນ.