ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ບໍ່ມີລັດຖະບານຕ່າງຊາດປະເທດໃດ ທີ່ຈະພິຈາລະນາຮັບຮູ້ການປົກຄອງທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ພາຍໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຈະເປັນການຄົບຮອບປີທໍາອິດ ທີ່ກຸ່ມກະບົດອິສລາມດັ່ງກ່າວກັບຄືນເຂົ້າໄປກຳອໍານາດ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງລວມມີມົສກູ, ປັກກິ່ງ ແລະອີຣ່ານ, ວ່າມັນໄວເກີນໄປ ໃນການມອງຫາການພິຈາລະນາ,” ທ່ານດານອລ ລູ (Donald Lu), ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະ ເທດຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບເຂດເອເຊຍໃຕ້ ແລະເອເຊຍກາງ ກ່າວຕໍ່ VOA ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສໍາພາດ.
ທ່ານ ລູ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ, ບາງປະເທດເລີ້ມຕົ້ນ ການດໍາເນີນງານໃນການສ້າງຄວາມສໍາພັນແບບປົກກະຕິທີ່ຊ້າຫຼາຍ, ບໍ່ມີໃຜກ່າວກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ.”
ນັກການທູດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການສົນທະນາລະຫວ່າງປະ ເທດ ແມ່ນມຸ້ງເນັ້ນໃສ່ການສະແຫວງຫາການມີສ່ວນຮ່ວມກັບກຸ່ມຕາລິບານ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອສະຖານະການທາງພື້ນດິນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານໃຫ້ດີຂຶ້ນແທນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງສິດທິຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍຍິງ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ.
“ພວກເຮົາ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດພາຄີ ກໍຄວນດໍາເນີນງານ ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອັຟການິສຖານ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ...ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານນີ້ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ສໍາລັບປະຊາຊົນຂອງປະເທດອັຟການິສຖານ, ແຕ່ ຍັງເປັນຂົງເຂດທີ່ມີສະຖຽນລະພາບນໍາອີກດ້ວຍ.”