ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ອີຣ່ານ ແລະ ຣັດເຊຍ ກໍາລັງຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງທະຫານ

ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ມີສັນຍານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍ ແລະ ອີຣ່ານ ກໍາລັງຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງທະຫານ ຂອງພວກເຂົາ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານວີແດນທ໌ ພາເທລ (Vedant Patel) ບອກກັບບັນດານັກຂ່າວວ່າ ອີຣ່ານ “ຍັງຄົງເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ສໍາຄັນທາງທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ, ແລະ ອີຣ່ານ ກໍໄດ້ຈັດສົ່ງປືນໃຫຍ່ ພ້ອມດ້ວຍລົດຖັງ ແລະລູກປືນໄປໃຫ້ຣັດເຊຍ ເພື່ອນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນສົງຄາມ
ຕໍ່ຢູເຄຣນ ອີກດ້ວຍ.”
ທ່ານພາເທລ ກ່າວວ່າ ນັບຕັ້ງເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, “ອີຣ່ານ ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໄປໃຫ້ ຣັດເຊຍ ແລ້ວ 400 ກວ່າລຳ, ເຊິ່ງຕົ້ນຕໍ ເປັນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຮຸ້ນ Shahed ຊະນິດຕ່າງໆ, ແລະ ຣັດເຊຍ ກໍນໍາໃຊ້ເຮືອບິນເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໂຈມຕີໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ.”
ທ່ານພາເທລ ບອກກັບນັກຂ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງນີ້ ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະໄພອັນຕະລາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ປະເທດຢູເຄຣນເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງໝົດຂອງ ຣັດເຊຍ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງ ອີຣ່ານ, ແລະຕໍ່ປະຊາຄົມນານາຊາດຢ່າງກວ້າງຂວາງນໍາອີກດ້ວຍ.”
ໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ເຄີບີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ-ອີຣ່ານ ໄດ້ອຳນວຍໃຫ້ ຣັດເຊຍ ສັງຫານປະຊາຊົນຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ອີຣ່ານ ກໍເປັນບ່ອນສະໜອງອາວຸດທີ່ສໍາຄັນ ແລະມີທ່າທາງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາເອງ ເພີ້ມຂຶ້ນ.