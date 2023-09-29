ກອງທັບເຮືອຂອງອີຣ່ານໄດ້ແນແສງແລເຊີໃສ່ເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ທະຫານຂອງສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງຖ້ຽວບິນທີ່ມີຂຶ້ນຕາມປົກກະຕິ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າສາກົນເໜືອບໍລິເວນອ່າວ ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ AH-1Z Viper ແມ່ນສັງກັດຢູ່ກັບໜ່ວຍ ຂອງກຳປັ່ນຍົກພົນຂຶ້ນບົກ USS Bataan ຊຶ່ງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການຢຶດກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນໂດຍອີຣ່ານ.
“ກຳປ່ັນອີຣ່ານໄດ້ແນແສງແລເຊີຫຼາຍໆຄັ້ງ ໃສ່ເຮືອບິນ ໃນຂະນະທີ່ພວມບິນຢູ່” ເມື່ອວັນພຸດຜ່ານມາ ໂຄສົກ ພັນໂທຣິກ ເຊີນິດເຊີ (Rick Chernitzer) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
“ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ແມ່ນການກະທຳຂອງກຳລັງທະຫານເຮືອມືອາຊີບ. ມັນບໍ່ປອດໄພ ບໍ່ແມ່ນມືອາຊີບ ແລະເປັນການກະທຳທີ່ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງກອງທັບເຮືອກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອີຣ່ານ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂອງທະຫານສະຫະລັດ ແລະພາຄີຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ແລະຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາໃນທັນທີ” ທ່ານເຊີນິດເຊີກ່າວ.
ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ຢຶດເອົາ ຫຼືພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຄວບຄຸມກຳປັ່ນທີ່ຕິດທຸງຕ່າງປະເທດເກືອບ 20 ລຳ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນຮອບ 2 ປີ ກວ່າໆຜ່ານມານີ້.
ອຸບັດຕິເຫດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເລີ້ມດຳເນີນມານັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳຂອງ
ສະຫະລັດໃນເວລານັ້ນ ຖອນໂຕອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍອີຣ່ານ ແລະເລີ້ມທຳການລົງໂທດຄືນໃໝ່ຕໍ່ປະເທດສາທາລະນະລັດອິສລາມດັ່ງກ່າວ.