ສະຫະລັດເຊື່ອວ່າ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ວ່າ ອີຣ່ານຈະປ່ອຍໂຕພົນລະເມືອງສະຫະລັດ 5 ຄົນ ໃນທີ່ສຸດ ແມ່ນຍັງຄົງດຳເນີນຢູ່, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ເຈກ ຊູລລີວານ (Jake Sullivan) ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ອີຣ່ານ, ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ, ໄດ້ປ່ອຍຕົວພົນລະເມືອງສະຫະລັດ 4 ຄົນ ໃຫ້ຖືກກັກບໍລິເວນຢູ່ໃນເຮືອນ, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ລວມກັບຄົນທີ 5 ທີ່ໄດ້ຖືກກັກໂຕຢູ່ພາຍໃນເຮືອນແລ້ວ, ໃນບາດກ້າວທຳອິດຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ເງືອນໄຂທີ່ວ່າ ຈະຕ້ອງປ່ອຍ ເງິນ 6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຂອງອີຣ່ານ ທີ່ຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ທັງ 5 ຄົນຈະໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວຈາກສາທາລະນະລັດອິສລາມ ໃນທີ່ສຸດ.
"ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສິ່ງຕ່າງໆກໍາລັງດໍາເນີນໄປຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸຮ່ວມກັບອີຣ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຕາຕະລາງທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບທ່ານ ເພາະວ່າມີຂັ້ນຕອນຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍເທື່ອ. ແຕ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສິ່ງນັ້ນຍັງຄົງດຳເນີນຕໍ່ໄປ," ທ່ານ ຊູລລີວານ (Sullivan) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນກອງປະຊຸມຜ່ານທາງໂທລະສັບ.
ການອະນຸຍາດໃຫ້ 5 ຄົນອອກຈາກອີຣ່ານ, ເຊິ່ງອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍອາທິດ, ຈະຊ່ວຍກໍາຈັດຄວາມຄຸ່ນເຄືອງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນແລະເຕຫະຣ່ານ, ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ຕະຫຼອດເຖິງການສະຫນັບສະຫນູນຂອງເຕຫະຣ່ານ ຕໍ່ກຸ່ມຕິດອາວຸດຊີໄອ (Shi'ite militias) ໃນພາກພື້ນ.