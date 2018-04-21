ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຈີນ ອີຣ່ານ ຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບການ ທີບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ

ສະຫະລັດໄດ້ໃສ່ຊື່ໃຫ້ຈີນ ແລະຣັດເຊຍວ່າ ເປັນປະເທດທີ່ "ເປັນກໍາລັງສ້າງໃຫ້ມີສະ
ພາບທີ່ຂາດສະຖຽນລະພາບ" ຍ້ອນປະຫວັດດ້ານມະນຸດສະທໍາຂອງສອງປະເທດນີ້
ຊຶ່ງຄືກັນກັບເກົາຫລີເໜືອ ແລະອີຣ່ານ.
ຢູ່ໃນບົດລາຍງານດ້ານມະນຸດສະທໍາປະຈໍາປີຢູ່ໃນໂລກ ທີ່ນໍາມາເຜີຍແຜ່ອອກ ໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ນັ້ນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດເອົາ 4 ປະເທດດັ່ງກ່າວໃຫ້
ເປັນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານ ຊຶ່ງລວມມີ ສິດເສລີພາບໃນ
ການປາກເວົ້າ ແລະໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ສາດສະໜາ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ.
ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈອນ ຊູລີວານ
(John Sullivan) ກ່າວຢູ່ໃນບົດນໍາໜ້າຂອງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວວ່າ 4 ປະເທດດັ່ງ
ກ່າວ "ໄດ້ລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນເຂດຊາຍແດນຂອງຕົນຢູ່ທຸກ
ມື້ ທຸກວັນ." ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ປະເທດທີ່ຈໍາກັດສິດເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະອະ
ນຸຍາດໃຫ້ມີການກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມທີ່ຖືສາດສະໜາ, ຂອງກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າ ແລະກຸ່ມຊົນສ່ວນນ້ອຍອື່ນ ແມ່ນ "ເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງດ້ານສິນລະທໍາ ແລະເຮັດໃຫ້
ຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາ ຖືກທໍາລາຍ."
ບົດລາຍງານສະບັບນັ້ນຍັງເວົ້າອີກວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ "ບັນຍາກາດທີ່ບໍ່ມີ
ໃຜເອົາເລື່ອງຕໍ່" ການກະທໍາທີ່ເປັນການລະເມີດສິດທິມະນຸດໄດ້ ຊຶ່ງໄດ້ລົງໂທດຜູ້ທີ່ໄດ້ກະທໍາອາດຊະຍາກໍາເຊັ່ນນັ້ນພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່າ. ຢູ່ໃນບົດລາຍງານນີ້ ຍັງໄດ້ມີການ
ພັນລະນາກ່ຽວກັບລັດຖະບານຣັດເຊຍວ່າ "ມີລະບົບການເມືອງແບບຜະເດັດການ ທີ່
ຄວບຄຸມໂດຍປະທານາທິບໍດີວລາດິເມຍ ປູຕິນ (Vladimir Putin)." ສໍາລັບຈີນັ້ນ ບົດ
ລາຍງານດ່ັງກ່າວເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ຈັບກຸມຄຸມຂັງຄົນ, ປະຫານຊີວິດ ແລະບັງຄັບ
ໃຫ້ຄົນຫາຍສາບສູນ ໂດຍພາລະການ. ບົດລາຍງານນີ້ ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ລັດຖະບານໄດ້
“ຈໍາກັດຂອບເຂດຢ່າງໜັກ” ຕໍ່ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ, ດ້ານນັບຖືສາດສະໜາ
ແລະດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ.
ນອກນັ້ນ ບົດລາຍງານນີ້ຍັງໄດ້ປະນາມການທໍາຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢາ ຊຶ່ງເປັນ
ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍຂອງມຽນມານັ້ນນໍາອີກ. ທ່ານຊູລີວານ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດກໍາລັງປະຕິບັດງານຮ່ວມກັບ ປະເທດທີ່ເປັນພາຄີຂອງຕົນເພື່ອແກ້
ໄຂວິກິດການຢູ່ໃນມຽນມາ ທີ່ມີຊາວໂຣຮິງຢາ ທີ່ນັບຖືສາດສະໜາອິສລາມ ຫລາຍພັນ
ຄົນພາກັນຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດ ພາຍຫລັງ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ປາມປາມພວກນັກຕໍ່
ສູ້ຊາວໂຣຮິງຢາ.
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