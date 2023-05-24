ຫົວໜ້າໜ່ວຍປະຕິບັດງານຕ່າງປະເທດ ຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ ແມ່ນເປົ້າໝາຍໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຮອບຫຼ້າສຸດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມສອງແຫຼ່ງຂ່າວ ຮວມທັງອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ ທີ່ໂຕນເຂົ້າມາສວາມີພັກ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາໂຊມາເລຍ.
ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ ກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ ທ້າວໂອມາ ໂມຮຳເໝັດ ອາບູ ອາຢານ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ນາຍທະຫານເກົ່າ ທ້າວອອສແມນ ໂມຮຳເໝັດ ອັບດີ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ໂມອາລິມ ອອສແມນ ແມ່ນເປົ້າໝາຍ.
ຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍແລະຕຳແໜ່ງຂອງລາວ ຍັງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວຂອງໂຊມາເລຍ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ກະຊວງດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ທ້າວໂມອາລິມ ອອສແມນ ເປັນຜູ້ກຳກັບໃນການນຳເອົາພວກນັກລົບຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປໃນໂຊມາເລຍ ເພື່ອຊ່ວຍກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ.
ເປັນທີ່ປາກົດວ່າລາວໄດ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໂຄສົກຂອງກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາກ່າວ.
ພັນຕີ Thimothy S. Pietrack ໂຄສົກຂອງກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ລຸນຫຼັງການຊັ່ງຊາເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຖີ່ຖ້ວນໃນການໂຈມຕີແລ້ວ ກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ນຶ່ງໃນຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບາບໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້.”
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນວັນເສົາແລ້ວທີ່ເມືອງຈີລິບ ຊຶ່ງເປັນທີ່ໝັ້ນຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ ປະມານ 385 ກິໂລແມັດຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງໂມກາດິສຊູ.
ຖະແຫຼງການຂອງກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາກ່າວວ່າ “ການຊັ່ງຊາໃນຂັ້ນຕົ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼືເສຍຊີວິດ.”