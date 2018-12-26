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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເດັກ​ຊາຍ ກົວ​ເຕ​ມາ​ລາ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ຂະ​ນະທີ່​ຖືກ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ

ເດັກ​ນ້ອຍ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ ເບິ່ງ​ກາ​ຕູນ​ກັບ ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານໄວ​ໜຸ່ມຄົນ​ອື່ນໆ ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ກັກ​ຂັງ ​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ ຂອງ​ອົງ​ການ​ພາ​ສີ ແລະ ລາດ​ຕະ​ເວນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ສະ​ຫະ​ລັດ. ເມືອງ ທັກ​ສັນ, ລັດ ອາ​ຣິ​ໂຊ​ນາ. 28 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເດັກ​ນ້ອຍ​ຊາວ ກົວ​ເຕ​ມາ​ລາ ທີ່​ຖືກ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ ສະ​ຫະ​
ລັດ ຄວບຄຸມຕົວໄວ້ນັ້ນ ໄດ້ເສຍຊີວິດອີກຄົນນຶ່ງ, ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາ
ຕ່ຳຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງທ່ານ ອອກມາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ສະ
ພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບການຕາຍນັ້ນ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ກ່າວ​ວ່າ, ທ້າວ ເຟ​ລິບ​ເປ ໂກ​ເມ​ສ ອາ​ລອນ​ໂຊ ອາ​ຍຸ 8 ປີ, ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​
ວິດຢູ່ໂຮງໝໍໃນລັດ ນິວ ເມັກຊິໂກ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທ່ຽງຄືນວັນຄຣິສມັສ, ແລະ ພຽງບໍ່ເທົ່າ
ໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກສົບຂອງເດັກຍິງອາຍຸ 7 ປີ ໄດ້ຖືກນຳໄປຝັງ​ ໃນ​ບ້ານ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​
ຂອງລາວ ໃນປະເທດ ກົວເຕມາລາ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະພາ​ຕ່ຳ​ທ່ານ ເບ​ໂຕ ໂອ​ຣວກ ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຈາກ​ລັດ​ເທັກ​ຊັສ​
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນກໍລະນີການຕາຍຂອງນາງ ແຈັກເກີລິນ ນັ້ນ, ມັນເປັນການສືບສວນ
ສອບສວນຂອງຫ້ອງການຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍໃຫ້ທຳການສືບສວນສອບ
ສວນໃນການຕາຍຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນມື້ນີ້ໃນວັນ ຄຣິສ​ມັ​ສ, ໃຫ້​ມັນ​ໄດ້ຄວາມ
ຈິງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອປ້ອງ
ກັນສິ່ງແນວນັ້ນບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຈະສາມາດຫຼືບໍ່ ທີ່ຈະທຳການ
ກ່າວຫາໃນເວລານີ້.”

ອົງ​ການ​ພາ​ສີ ແລະ ລາດ​ຕະ​ເວນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​
ເດັກຊາຍ ແລະ ພໍ່ຂອງລາວ, ທ່ານ ອາກຸສຕິນ ໂກເມສ, ຖືກເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມຕົວ ໃນ
ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮູ້ວ່າ ເດັກນ້ອຍຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ສັນຍານ “ທີ່ອາດເປັນອາການປ່ວຍ.”

ບັນ​ດາ​ແພດ​ໝໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ​ເປັນ​ໄຂ້​ຫວັດ ແລະ ໄດ້​ໃຫ້​ລາວ​ອອກ​ຈາກ​ໂຮງ​ໝໍ​ພ້ອມ
ກັບຢາ. ລາວໄດ້ເປັນໄຂ້ອີກ ແລະ ກັບຄືນມາໂຮງໝໍ, ເຊິ່ງລາວໄດ້ເສຍຊີວິດບໍ່ດົນຫຼັງ
ທ່ຽງຄືນ.

ສາ​ເຫດ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນຍັງບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ຈັກ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ​ວ່າ ນາງ ແຈັກເກີ​ລິນ ຄາ​ອາ​ລ
ອາຍຸ 7 ປີ, ໄດ້ເປັນໄຂ້ ແລະ ເສຍຊີວິດແນວໃດ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ
ເດັກນ້ອຍຄົນດັ່ງກ່າວອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າ ລາວບໍ່ມີອາຫານ ແລະ ນ້ຳໃຫ້ກິນຫຼາຍພໍ
ກ່ອນເດີນທາງຮອດເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ພ້ອມກັບພໍ່ຂອງລາວ ທີ່ມາຫາວຽກເຮັດ
ໃນ ສະຫະລັດ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ ໂອ​ຣວກ ກ່າ​ວວ່າ ເດັກ​ນ້ອຍ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 7 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ
ຈາກການພະຍາຍາມເດີນທາງຂ້າມເຂົ້າມາໃນ ສະຫະບັດ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພ​າ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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