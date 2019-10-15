ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງກົດດັນປະເທດເທີກີ ໃຫ້ຍຸຕິການບຸກໂຈມຕີໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງ ແລະຈະວາງ ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເທີກີ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານຍັງມີແຜນ ທີ່ຈະສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນ ນຳພາໂດຍຮອງປະທານາທິບໍ ໄມຄ໌ ເພັນສ ໄປຍັງນະຄອນຫຼວງອັງກາຣາ ເພື່ອເຈລະຈາແກ້ໄຂສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ການກະທຳຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກມີການຕ້ອງຕິ ຕະຫຼອດອາທິດ ທີ່ຜ່ານມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະກາດວ່າ ເທີກີຈະດຳເນີນການກ່ຽວກັບ ແຜນການທີ່ຕົນໄດ້ວາງໄວ້ ເປັນເວລາຍາວນານ ເພື່ອພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງເຂດກັນຊົນ ຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນຂອງຕົນ ຕິດກັບຊີເຣຍ ໃຫ້ປາດສະຈາກພວກນັກລົບຊາວເຄີດທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ຊຶ່ງຕົນກ່າວຫາວ່າ ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກຸ່ມຊາວເຄີດ ແບ່ງແຍກດິນແດນຢູ່ໃນເທີກີ.
ການບຸກໂຈມຕີຂອງເທີກີໄດ້ບີບບັງຄັບກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ SDF ໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບລັດຖະບານຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາກອງກຳລັງທະຫານຊີເຣຍ ກັບຄືນເຂົ້າໄປໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນຮອບຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ຮວມເຖິງການເຄື່ອນກຳລັງໄປຮອດເມືອງແມນບິຈ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ນຳດ້ວຍ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບທັງ ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດວານ ແລະ ນາຍພົນ ມັຊລູມ ໂກບານີ ຫົວໜ້າກອງກຳລັງ SDF ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ເປັນຊາວເຄີດ ທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ກາງຕໍ່ໃນການສູ້ລົບຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສໃນຄະນະລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາທັງໝົດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສະຫະລັດ ພຽງຝ່າຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບພຽງພໍ ສາມາດໄກ່ເກ່ຍ ກັບທັງສອງຝ່າຍໄດ້.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄະນະຜູ້ແທນ ທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານເພັນສ ເດີນທາງໄປຍັງເທີກີ ວ່າ “ໃຫ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າ ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າ ທີ່ຈະໄວໄດ້ຫຼືບໍ່” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງໃນຄະນະລັດຖະບານ.
ນອກຈາກການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິປະຕິບັດການທາງດ້ານທະຫານແລ້ວ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ຂຶ້ນພາສີເຫຼັກ ແລະໄດ້ຍຸຕິການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າ ມູນຄ່າ 100 ຕື້ໂດລາ ກັບເທີກີ
ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຖິມໂທດໃສ່ຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ສຳລັບສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ນັ້ນ ໂດຍກ່າວວ່າ ການຖອນກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ອອກຈາກພື້ນທີ່ນັ້ນ ໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ ກອງກຳລັງ SDF ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບສະຫະລັດ ຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍມີໂອກາດສູງທີ່ພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ທີ່ຖືກກຳລັງ SDF ຄຸມຂັງຢູ່ນັ້ນ ຈະໂຕນໜີໄປ ແລະຈະສາມາດຟື້ນຕົວຄືນໄດ້.