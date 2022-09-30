ສະຫະລັດ ລົງໂທດ ຕໍ່ຜູ້ຄ້ານໍ້າມັນ ຂອງ ອີຣ່ານ 

ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການລົງໂທດຮອບໃໝ່ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຕໍ່ຫຼາຍໆບໍລິສັດທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດນໍ້າມັນ ແລະຜະລິດຕະພັນປີໂຕຣເຄມີ ຂອງອີຣ່ານ.
ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ແລະເຕືອນພວກເຂົາວ່າ ຈະໃຊ້ມາດຕະການເພີ້ມເຕີມເພື່ອກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດຕໍ່ສາທາລະນະລັດອິສລາມແຫ່ງນີ້.
ທ່ານໄບຣອັນ ແນລສັນ (Brian Nelson), ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຮັບຜິດຊອບການສືບລັບກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະການກໍ່ການຮ້າຍ ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເຂັ້ມງວດໃນການຂາຍນໍ້າມັນ ແລະປີໂຕຣເຄມີ ທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງ ອີຣ່ານ.”
ຖະແຫຼງການເປີດເຜີຍວ່າ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ “ເຄືອຂາຍຂອງບໍລິສັດສາກົນ ທີ່ພົວພັນກັບການຂາຍຜະລິດຕະພັນນໍ້າມັນປີໂຕຣລຽມ ແລະປີໂຕຣເຄມີຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ” ທີ່ມີປາຍທາງສົ່ງໄປຂົງເຂດເອເຊຍໃຕ້ ແລະເອເຊຍຕາເວັນອອກ.
ຖະແຫຼງການເປີດອີກເຜີຍວ່າ ການດໍາເນີນງານຂອງກະຊວງການເງິນ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍໃສ່ “ນາຍໜ້າ ແລະບໍລິສັດດ່ານໜ້າຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ອີຣ່ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດອາຫຼັບເອເມີເຣດ, ຮົງກົງ ແລະ ອິນເດຍ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການສົ່ງເງິນ ແລະຂົນສົ່ງຜະລິດຕະພັນນໍ້າມັນປີໂຕຣລຽມ ແລະປີໂຕຣເຄມີຂອງ ອີຣ່ານ.”
ຖະແຫຼງການຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍເພີ້ມເຕີມວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະ ລັດ ຍັງໄດ້ລະບຸສອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ແລະບໍລິການສາງເກັບເຄື່ອງຊົງກູ (Zhonggu) ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ WS ຈໍາກັດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສະທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້ານໍ້າມັນປີໂຕຣເຄມີຂອງອີຣ່ານ.