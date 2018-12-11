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ສະ​ຫະ​ລັດ ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາວຸ​ໂສ 3 ທ່ານ ຂອງເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ໃນການ​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ

ຜູ້​ນຳ​ກິມ​ຈົງ​ອຶນ (ຂວາ) ແລະ​ທ່ານ​ໂຈ ຣີ​ອອງ ເຮ ຮອງປະ​ທານ ພັກ​ແຮງ​ງານ ໃນ​ພຽງ​ຢາງ, ເກົາ​ຫຼີ້​ເໜືອ, 13 ເມ​ສາ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ຫະ​ລັດ ກຳລັງ​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ 3 ທ່ານ ຂອງເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ
ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ລະ​ບອບ​ການ​ປົກ​ຄອງ ທີ່ “ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ
ແລະ​ການກວດ​ກາ.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະຊວງການເງິນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ສ​ຕິ​ຟ ມາ​ນູ​ຈິນ ​ກ່າວ​ວ່າເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່
ຂັ້ນສູງ 3 ທ່ານ ທີ່​ກຳ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ທີ່​ທຳການລະເມີດນັ້ນ ແມ່ນ​ໄດ້ກົດ​ຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ແລະ
​ຄວບ​ຄຸມປະ​ຊາ​ຊົນ​.

ທ່ານ​ກ່າວວ່າ​ “ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້ທຳ​ການປະ​ນາມ ລະບອບເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ
ວ່າ ລະ​ເມີດສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດຢ່າງຮ້າຍກາດ ແລະ​ອິດສະລະພາບຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​
ເຂົາເຈົ້າ”.

ນັກສຶກສາອາເມຣິກັນ ທ້າວໂອໂຕ້ ວາມບີເອີຣ໌ (ກາງ) ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໄປ​ຍັງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ໃນ​ພຽງ​ຢາງ, ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ, 16 ມີ​ນາ 2016.
ນັກສຶກສາອາເມຣິກັນ ທ້າວໂອໂຕ້ ວາມບີເອີຣ໌ (ກາງ) ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ໄປ​ຍັງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ ໃນ​ພຽງ​ຢາງ, ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ, 16 ມີ​ນາ 2016.

ການ​ລົງ​ໂທດ​ທັງ​ຫຼາຍ ໃນວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ແມ່ນມີຕໍ່ຫົວໜ້າ​ຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ແລະ​ການ​ຊີ້ນຳແລະການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຊວນ​ເຊື່ອ
​ແລະການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ປັ່ນ​ປ່ວນ.

ຊັບ​ສິນ​ຕ່າງໆຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ແມ່ນຈະ​ຖືກຢຸດ​ສະ​ງັກ ແລະ​ພວກ​ທີ່​
ຖື​ສັນ​ຊາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ກໍແມ່ນ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້ ປະ​ກອບທຸ​ລະ​ກິດ​ກັບ​ພວ​ກກ່ຽວ.

ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ ​ໃນວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃໝ່​ນີ້ ແມ່ນ​ການຢ້ຳ​ເຕືອນ
ຂອງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ແລະ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນທ້າວ​ໂອ​ໂຕ້
ວາມ​ບີ​ເອີ​ຣ໌ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ຄົບ​ອາ​ຍຸ 24 ປີ ໃນ​ວັນ​ພຸດ ມື້​ອື່ນນີ້.

ທ້າວ​ວາມ​ບີ​ເອີ​ຣ໌ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ 15 ປີ ໃນ​ປີ 2016 ໃນ​ຖານລັກ​ຂະ​ໂມຍ
ໃນຊ່​ວງ​ທີ່​ທຳ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອແບບນຳທ່ຽວ. ລາວ ລົ້ມເຈັບລົງ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ບໍ່​ຮູ້​ສຶກ​ຕົວ
ໃນຂະ​ນະທີ່​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຄວບຄຸມຂອງເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແລະ​ເ​ສຍ​ຊີ​ວິດ​ລົງ ນຶ່ງ​ສັບ​ປະ​ດາ ຫຼັງ​ຈາກ​
ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເຖິງ​ສະ​ຫະ​ລັດແລ້ວ​.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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