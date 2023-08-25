ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດການລົງໂທດຮອບໃໝ່ຕໍ່ໜ່ວຍງານແລະສ່ວນບຸກຄົນຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ມີບົດບາດໃນການລັກພາ ແລະເນລະເທດເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນ ໄປຍັງປະເທດຣັດເຊຍ ແລະໃນການລະເມີດສິດທິມະນຸດຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໃນເຂດຢຶດຄອງຂອງຣັດເຊຍ ໃນປະເທດຢູເຄຣນ.
“ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຈິງແລ້ວໄດ້ຖືກນຳໂຕໄປຈາກເຮືອນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນປີ 2023. ໂດຍປະເທດທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນຫ້ອງນີ້. ໂດຍສະມາຊິກຖາວອນຂອງສະພານີ້” ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລິນດາ ທໍມາສ-ກຣີນຟິລ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. “ນີ້ແມ່ນຄືກັນກັບນິຍາຍ ໃນຈິນຕະນາການ. ແຕ່ນີ້ ບໍ່ແມ່ນນະວະນິຍາຍ. ເພື່ອນຮ່ວມງານ ນີ້ບໍ່ແມ່ນນະວະນິຍາຍ. ມັນເປັນເລື້ອງຈິງຂອງຊີວິດ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດແມ່ນມີການປະສານງານກັນໃນທຸກລະດັບ ຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ ແລະໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສານອາຍາສາກົນທີ່ນະຄອນເຮກໄດ້ອອກໝາຍຈັບປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ແລະນາງມາຣີອາ ລະໂວວາ-ບີໂລວາ ປະທານກຳມາທິການ ເພື່ອສິດທິເດັກນ້ອຍ ຂອງຣັດເຊຍ. ໝາຍຈັບເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ອອກເມື່ອວັນທີ 17 ມີນາຜ່ານມາ ຍ້ອນການພົວພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການກ່າວຫາວ່າ ເນລະເທດແລະສົ່ງພວກເດັກນ້ອຍຈາກເຂດຢຶດຄອງໃນຢູເຄຣນ ໄປປະເທດຣັດເຊຍ.
ໃນກອງປະຊຸມ ທີ່ຈັດຂຶ້ນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບ 32 ປີ ທີ່ຢູເຄຣນແຍກໂຕອອກເປັນເອກກະລາດ ຈາກສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ແມ່ນໄດ້ແນໃສ່ການປົກ
ປ້ອງພວກເດັກນ້ອຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດທໍມາສ-ກຣີນຟິລ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ຢູ່ລ້າ “ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຣັດເຊຍພວມກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ແລະອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດເຫຼົ່ານີ້.”
“ແລະໃນມື້ນີ້ ສະຫະລັດຈຶ່ງໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ 11 ໜ່ວຍງານແລະສ່ວນບຸກຄົນ ຮວມທັງສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີລາຍງານວ່າເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການບັງຄັບ ໃຫ້ສົ່ງແລະເນລະເທດພວກເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນ ໄປຍັງສູນຕ່າງໆ” ທ່ານນາງທໍມາສ-ກຣີນຟິລ ປະກາດ. “ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເອົາບາດກ້າວເພື່ອຈຳກັດການອອກວີຊາຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຣັດເຊຍແຕ່ງຕັ້ງ 3 ຄົນ ຍ້ອນການພົວພັນຂອງພວກເຂົາ ໃນການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງພວກເດັກນ້ອຍຊາວຢູເຄຣນ.”
ຮວມຢູ່ໃນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຖືກລົງໂທດນັ້ນ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍກຳມາທິການເພື່ອສິດທິຂອງພວກເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດຂອງຣັດເຊຍ ຕະຫຼອດທັງ “ແຄ້ມລະດູຮ້ອນ” ທີ່ລັດຖະບານລັດຖະບານຣັດເຊຍເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະຜູ້ອຳນວຍການຂອງແຄ້ມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຫຼມໄຄຣເມຍທີ່ຣັດເຊຍຢຶດຄອງ. ວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ ແຄ້ມ ແຫ່ງນີ້ ສິດສອນ “ໂຄງການຕ່າງໆໃນການສຳມະນາໃຫ້ ‘ຮັກຊາດ’ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ” ແລະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍ ກັບຄືນໄປຫາຄອບຄົວ.