ອົງການກອງທຶນສາກົນ ຫຼື IMF ໄດ້ຄາດໝາຍວ່າ ເສດຖະກິດຂອງ ອີຣ່ານ ຈະຫຼຸດລົງ
ເຖິງ 6 ເປີເຊັນໃນປີນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນຈາກມາດຕະ
ການລົງໂທດຈາກ ສະຫະລັດ.
ໃນລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ອົງການ IMF ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຄາດການສຳລັບປະເທດ ອີຣ່ານ, ເຊິ່ງລວມມີໂອກາດສຳລັບອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ຈະສູງ
ເຖິງ 40 ເປີເຊັນ, ກ່ອນການຕັດສິນໃຈ ຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະສິ້ນສຸດການຍົກເວັ້ນທີ່
ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ນ້ຳມັນຈາກ ອີຣ່ານ ບາງປະເທດ ສືບຕໍ່ທຳການຊື້ຂາຍຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ມາດຕະການລົງໂທດສະບັບໃໝ່ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນປີກາຍນີ້ມາ
ກໍຕາມ.
ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ມີກຳນົດທີ່ຈະສິ້ນສຸດການຍົກເວັ້ນດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ
ໃນວັນພະຫັດນີ້ ສຳລັບຜູ້ຊື້ນ້ຳມັນດິບລະດັບສູງຂອງ ອີຣ່ານ, ລວມມີ ຈີນ, ອິນເດຍ,
ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກຕັດເງິນ 50 ຕື້ໂດລາ ໃນລາຍໄດ້ປະຈຳປີຈາກນ້ຳ
ມັນຂອງ ອີຣ່ານ ເພື່ອກົດດັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຍຸຕິໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະ ຂີປະນາວຸດ.
ທຳນຽບຂາວເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງເຮັດວຽກກັບບັນດາປະເທດສົ່ງອອກນ້ຳມັນລະ
ດັບສູງ ຄືຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີ ເຣັສ ໃຫ້ຮັບປະກັນການ
ສະໜອງນ້ຳມັນໂລກຢ່າງພຽງພໍ.
ເທີກີ ແລະ ຈີນ ໄດ້ໂຈມຕີການກະທຳຂອງ ສະຫະລັດ, ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສືບ
ຕໍ່ຊື້ນ້ຳມັນຈາກ ອີຣ່ານ ຫຼືບໍ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ທີ່ໃຫ້ສຳພາດໃນ
ລາຍການຂ່າວໂທລະພາບ ຟັອກສ໌ ຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ອອກອາກາດໃນວັນອາທິດ
ວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ການພະຍາຍາມທຳລາຍ ອີຣ່ານ ແລະ ໂຄ່ນ
ລົ້ມລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍການພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງການຄ້າຂາຍນ້ຳ
ມັນສາກົນ.
ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ “ແມ່ນຜິດໃນການວິເຄາະຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ເຂົາເຈົ້າຜິດໃນຄວາມຫວັງ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ