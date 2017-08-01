ສະຫະລັດ ໄດ້ລົງໂທດຕໍ່ ປະທານາທິບໍດີ Venezuela ທ່ານ Nicolas Maduro
ໃນອັນທີ່ສະຫະລັດເອີ້ນ ການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານວ່າ “ບໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳ”
ສະພາທີ່ຈະຮ່າງລັດຖະທຳມະນູນຄືນໃໝ່.
ຊັບສິນທັງໝົດຂອງທ່ານ Maduro ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນຈະຖືກກັກ ບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວ
ຍັບຍ້າຍແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ແລະວ່າຊາວອາເມຣິກັນທັງຫຼາຍແມ່ນ ບໍ່ສາມາດເຮັດ
ທຸລະກິດກັບທ່ານໄດ້.
ລັດຖະມົນຕີການເງິນສະຫະລັດ ທ່ານ Steven Mnuchin ໄດ້ປະກາດ ການລົງໂທດ
ດັ່ງກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນນະຄອນວໍຊີງຕັນ ຊຶ່ງເອີ້ນທ່ານ Maduro ວ່າເປັນ
“ຜະເດັດການ” ທີ່ເມີນເສີຍຕໍ່ສຽງຂອງປະຊາຊົນ Venezuela.
“ໂດຍການລົງໂທດຕໍ່ທ່ານ Maduro ສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າ
ບົດບາດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງການປົກຄອງຂອງທ່ານ ແລະການສະໜັບ
ສະໜຸນ ເພື່ອປະຊາຊົນ Venezuela ທີ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບໃນປະ
ເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ ເປັນປະເທດປະຊາທິປະໄຕ ໂດຍເຕັມ ແລະອຸດົມຮັ່ງມີ.”
ທ່ານ Maduro ປາກົດວ່າ ໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງເລີຍ ໃນການລົງໂທດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະະເອີ້ນການເອົາບາດກ້າວນີ້ວ່າ “ເປັນສັນຍານຂອງຄວາມສິ້ນ ຫວັງແລະກຽດຊັງ ຂອງປະທານາທທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຮັບຟັງ ຄຳສັ່ງຕ່າງໆ ຂອງຈັກກະພັດ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຮັບຟັງຄຳສັ່ງ
ຂອງລັດຖະບານຕ່າງປະເທດໃດໆ. ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ເສລີ” ຊຶ່ງນັ້ນ
ແມ່ນຄຳປະກາດທີ່ທ່ານ Maduro. ທ່ານຍັງກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງ
ຈະສົນໃຈກັບສິ່ງທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄປ. ພວກເຮົາຈະສົນໃຈ ຕໍ່ເວົ້າຂອງປະຊາຊົນ Venezuela ຂອງພວກເຮົາກ່າວ” ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຮ້ອງຕໍ່ຝູງຊົນ ໃນນະຄອນຫຼວງ Caracas
ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ການລົງໂທດຕໍ່ ທ່ານ Maduro ມີຂຶ້ນລຸນຫລັງການລົງໂທດ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້
ຕໍ່ພວກອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງ Venezuela.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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