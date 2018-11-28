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ສະ​ຫະ​ລັດ ​ລົງ​ໂທດ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ນິ​ກາ​ຣາ​ກົວ ຮວມ​ທັງ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ ທ່ານ​ອໍ​ເຕ​ກາ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດາ​ນຽ​ລ ອໍ​ເຕ​ກາ ແລະ​ຮອງ​ປະ​ທານ ທ່ານ​ນາງ ໂຣ​ຊາ​ຣິ​ໂອ ມູ​ຣິ​ລ​ໂລ ຕ້ອນ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ທີ່​ນິ​ກາ​ຣາ​ກົວ ວັນ​ທີ 13 ຕຸ​ລາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ຫະ​ລັດ​ ໄດ້​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່ ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີນິ​ກາ​ຣາ​ກົວ ແລະ​ສະ​ຕີ​ໝາຍ​
ເລກ​ນຶ່ງ ທ່ານ​ນາງ​ໂຣ​ຊາ​ຣິ​ໂອ ມູ​ຣິ​ລ​ໂລ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ໃນ​ອັນ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ
ວ່າເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ໃນ​ການ​ທັບ​ມ້າງ​ປາບ​ປາມຢ່າງ ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຕໍ່​ພວກ​
ປະ​ທ້ວງ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ສະ​ຕີ​ເວີນ ມະ​ນູ​ຈີນ ກ່າວ​ວ່າ “ລັດ​ຖະ
​ບານ​ນີ້ ມີ​ຄວາມໝາຍ​ໝັ້ນ ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລະ​ບອບການ​ປົກ​ຄອງ​ອໍເຕ​ກາ ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ
ຕໍ່​ການປະ​ທ້ວງ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ ແລະການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ຢ່າງ​ແຜ່ ກວ້າງ ທີີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ
​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງຊາວ​ນິ​ກາ​ຣາ​ກົວຜູ້​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ແລະ​ທຳ​ລາຍ​ເສດ​
ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ການ​ລົງ​ໂທດດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ຮວມ​ທັງທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານຄວາມປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງ ທ່ານ
​ອໍເຕ​ກາ ທ່ານ​ແນ​ສ​ເຕີ​ ມອນ​ກາ​ດາ.​

ພົນ​ເມືອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງໆຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຖືກ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຮັດ​ທຸ​ລະ​ກິດ​
ກັບ​ນິ​ກາ​ຣາ​ກົວ ແລະ​ຊັບ​ສົມ​ບັດ​ເຂົາ​ເຈົ້​າ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຖືກ​ຍຶດ​ໄວ້.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຢືນ​ຢູ່​ກັບ​ໄມ້​ກາງ​ເຂນ ເພື່ອ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ໃນ​ເມືອງ​ມາ​ນາ​ກົວ ຮິ​ກາຣາ​ກົວ ວັນ​ທີ 4 ສິງ​ຫາ 2018.
ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຢືນ​ຢູ່​ກັບ​ໄມ້​ກາງ​ເຂນ ເພື່ອ​ໄວ້​ອາ​ໄລ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ໃນ​ເມືອງ​ມາ​ນາ​ກົວ ຮິ​ກາຣາ​ກົວ ວັນ​ທີ 4 ສິງ​ຫາ 2018.

ການຕອບ​ໂຕ້​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ຕໍ່ການປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ຕ້ານລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້
ເຮັດ​ໃຫ້​ຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ເມ​ສາ​ເປັນ​ຕົນ​ມາ ອີງຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ
ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່າວ​ວ່າ ຈຳ​ນວນຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແມ່ນ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ນັ້ນ.

ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດາ​ນຽ​ລ ອໍ​ເຕ​ກາ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ຈອມ
ເດັດ​ການ ​ອາ​ນັ​ສ​ຕາ​ຊິ​ໂອ ໂຊ​ໂມ​ຊາ ໃນ​ປີ 1979 ວ່າ​ເປັນ​ຜູ້​ຜະ​ເດັດ​ການຄື​ກັນ.

ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ຕໍ່ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ເພື່ອ​ຈັດໃຫ້​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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